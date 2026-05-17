La mobilità nelle aree interne: un diritto da promuovere

Mai come in questi tempi, il tema della mobilità, dell’intermodalità e delle connessioni è importante per le aree interne del Paese, soprattutto per l’Abruzzo e il Molise, segnato di recente dalle conseguenze del maltempo che l’ha colpito duramente. Ecco perché il prossimo incontro alla Scuola dei piccoli Comuni (SPICCO) di Castiglione Messer Marino non sarà solo una “lezione”, quanto un confronto per ragionare, insieme a cittadini, amministratori, esponenti del civismo e dell’associazionismo, per disegnare strategie future risolvendo annose questioni. L’appuntamento è previsto per giovedì 21 maggio prossimo, alle 14,30, come di consueto nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44).

Dopo gli interventi di apertura della sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, e del direttore di SPICCO e docente Unimol, Rossano Pazzagli, la lezione sarà tenuta dalla prof. Adelina Picone, architetto e docente all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, mentre per la parte laboratoriale interverranno Salvatore Santangelo, sindaco di Montefusco (AV) e Luigi Famiglietti, deputato XVII legislatura e sindaco di Frigento (AV) dal 2006 al 2016.

Interverrà anche Luciano D’Amico, rettore emerito dell’Università degli Studi di Teramo, dove insegna economia aziendale, attuale consigliere regionale e già presidente della TUA, la società di trasporto pubblico abruzzese,

L’incontro sarà aperto: «La rigenerazione delle aree interne passa in modo determinante dalla possibilità di spostarsi, garantendo agli abitanti il diritto alla mobilità – afferma il professor Pazzagli – curando le infrastrutture e integrando modi di muoversi e di connettersi. E’ importante tenere alta l’attenzione su questi temi, come peraltro a Castiglione è stato fatto con il consiglio provinciale straordinario, ospitato in municipio, per far il punto sulle criticità e sulle sfide future su questo tema».

Gli incontri sono aperti a tutti ed è ancora possibile iscriversi cliccando direttamente sul seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di Ruralità e Solidarietà ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da Società dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.