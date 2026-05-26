Grande successo a Vasto per l'evento FIVI: oltre 200 professionisti dellâ€™Horeca a Fontefico per celebrare il vino artigianale abruzzese

Si Ã¨ concluso con unâ€™ampia partecipazione lâ€™evento dedicato allâ€™Horeca organizzato lunedÃ¬ 25 maggio presso lâ€™Azienda Agricola Fontefico di Vasto, che ha visto protagonisti 18 produttori associati alla FIVI â€“ Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti dellâ€™Abruzzo.

Oltre 200 professionisti del settore, tra ristoratori, titolari di enoteche, wine bar e operatori della distribuzione, hanno preso parte alla giornata di degustazione e incontro con i produttori.

Lâ€™iniziativa Ã¨ nata con lâ€™obiettivo di favorire il dialogo diretto tra i vignaioli indipendenti e il mondo della ristorazione, offrendo agli operatori lâ€™opportunitÃ di conoscere personalmente le aziende, degustarne i vini e approfondire le caratteristiche che rendono unica la produzione FIVI.

I produttori presenti hanno rappresentato diverse aree vitivinicole dalle quattro province dâ€™Abruzzo, portando in degustazione vini che esprimono una visione comune fondata sulla forte identitÃ territoriale, la sostenibilitÃ ambientale e la pura artigianalitÃ del lavoro in vigna e in cantina. Elementi che distinguono il lavoro dei vignaioli indipendenti, impegnati a seguire direttamente tutte le fasi della filiera produttiva, dalla coltivazione della vigna fino allâ€™imbottigliamento e alla commercializzazione del vino.

Le 18 cantine presenti â€“ Leonardo Bussoletti, Castelsimoni, Cataldi Madonna, Vini Cingilia, Poderi Costantini, Tenuta I Fauri, Fontefico, Cantine Maligni, Fattoria Nicodemi, Vini Paolucci, Pesolillo Tenuta Agr., Abbazia di Propezzano, Rabottini Vini e Oli, Cantina Rapino, Cantina Speranza, Fattoria Teatina, Cantina Wilma e Zappacosta Vini â€“ hanno offerto uno spaccato autentico e variegato della viticoltura indipendente. Non Ã¨ mancato il connubio con le eccellenze del territorio, grazie alla preziosa partecipazione dei partner gastronomici La Genuina, Taberna Imperiale, Pastificio Zaccagni e Nuova Torrefazione Autonoma, che hanno accompagnato le degustazioni con le loro specialitÃ .

Â«Lâ€™elevata partecipazione degli operatori del settore conferma quanto sia importante creare occasioni di incontro diretto tra produttori e professionisti dellâ€™HorecaÂ» â€“ sottolinea Nicola Altieri, titolare di Fontefico. Â«I vignaioli FIVI condividono una filosofia produttiva che mette al centro il territorio, il rispetto dellâ€™ambiente e lâ€™autenticitÃ dei vini. Far conoscere questi valori a chi ogni giorno propone il vino ai consumatori rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la cultura del vino artigianale e costruire relazioni durature con il mercato.Â» aggiunge Emilio Rapino delegato FIVI Abruzzo e Molise.

Il successo dellâ€™iniziativa testimonia il crescente interesse dellâ€™Horeca verso produzioni capaci di raccontare il territorio attraverso identitÃ e sostenibilitÃ , confermando il ruolo sempre piÃ¹ centrale dei vignaioli indipendenti nel panorama vitivinicolo nazionale.