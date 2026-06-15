'InnovAzioni': al via le candidature per la XIII edizione del contest nazionale

C’è tempo fino al 30 settembre per proporre il proprio progetto innovativo – ideato oppure già realizzato – e puntare ad essere tra i finalisti che si contenderanno la vittoria nella cerimonia finale in programma a Pescara i prossimi 22 e 23 ottobre. L’iniziativa è gratuita e si rivolge a Pmi, startup e spin-off universitari con sede in Italia ed è promossa e organizzata da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Si rinnova infatti l’atteso appuntamento con InnovAzioni, Festival nazionale dell’Innovazione promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico con il patrocinio del Comune di Pescara, giunto alla sua tredicesima edizione. All’interno del Festival, il premio “Campioni di InnovAzioni” punta a valorizzare i progetti relativi a prodotto, processo e organizzazione che aziende PMI, Start-up e Spin-Off universitari hanno adottato negli ultimi due anni, in qualsiasi settore di impresa.

L’iniziativa si è consolidata nel tempo e ad oggi ha offerto visibilità a più di 330 progetti innovativi, assegnando 36 premi alle Pmi e 24 alle startup e creando occasioni di incontro e dialogo tra grandi imprese e centinaia di giovani innovatori da tutta Italia.

Il regolamento è disponibile sul sito dedicato all'indirizzo https://www.innovazioni.camp/regolamento-campioni-di-innovazioni/ ,

mentre all'indirizzo https://www.innovazioni.camp/iscrizione-campioni-di-innovazioni/ è possibile candidarsi.

Le regole della competizione e i premi

Il Comitato di Valutazione selezionerà un massimo di 20 progetti: saranno loro i protagonisti dell’evento finale che avrà luogo il prossimo ottobre nei giorni 22 e 23 all’Aurum, in Largo Gardone Riviera a Pescara. Ciascun partecipante avrà cinque minuti durante il quale dovrà presentare il proprio progetto davanti ad una platea di imprenditori, manager, rappresentanti delle istituzioni e investitori e della stessa Giuria.

Le tre migliori PMI insieme alla migliore startup o spinoff riceveranno l’iconico premio della Spirale dell’Innovazione.

Anche quest’anno torna il premio speciale Campione di InnovAzioni WEB che verrà assegnato alla PMI, Start-up o Spin-off universitario che raccoglierà il maggior numero di consensi dal pubblico in sala, il pomeriggio di giovedì 22 ottobre.

Il premio speciale InnovAzioni Rock 2026 verrà assegnato al miglior progetto presentato sulla piattaforma nazionale Registry di RetImpresa. I 4 progetti vincitori delle categorie PMI e StartUp, inoltre, verranno ammessi di diritto come finalisti del Premio Visionaria 2026 organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara.

L’invito dell’Associazione degli imprenditori

“La giuria sarà composta da un gruppo selezionato di esperti in ambito economico, giuridico, ICT, media, cultura e comunicazione. Nella valutazione dei progetti ammessi, terrà conto dei risultati conseguiti grazie all’innovazione in funzione dell’incremento di fatturato locale e estero, della diminuzione dei costi di produzione e della generazione di occupazione, della presenza di marchi, brevetti, disegni e modelli registrati. Importantissima sarà la presentazione dal vivo del progetto in termini di efficacia descrittiva, capacità di sintesi, gestione del tempo e capacità di replica agli eventuali quesiti in diretta. Invitiamo tutte le PMI e startup abruzzesi a non perdere questa occasione di visibilità e networking” ha sottolineato Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

“Il contest Campioni di InnovAzioni 2026 consentirà l'accesso alla competizione a 20 PMI innovative, Start-Up o Spin-off universitari che si contenderanno a colpi di speech l'ambito premio finale. Gli AI Agents e i nuovi modelli decisionali intelligenti saranno il tema portante di tutto l'evento.” ha sottolineato Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.