L'innovazione abruzzese protagonista al 'We Make Future' di Bologna

La Camera di Commercio Chieti Pescara conferma il proprio impegno nella promozione dell'ecosistema dell'innovazione abruzzese accompagnando, attraverso la propria Agenzia di Sviluppo, una delegazione di sedici imprese innovative al We Make Future (WMF), il più importante appuntamento internazionale dedicato all'innovazione in svoltosi a Bologna.

La delegazione è stata guidata dal Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara e Direttore dell'Agenzia di Sviluppo, Pasquale Monea, nell'ambito di un percorso strategico che vede l'ente camerale impegnato nella costruzione e valorizzazione dell'ecosistema regionale dell'innovazione, in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo e con tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali del territorio.

Le sedici imprese selezionate rappresentano alcuni dei migliori esempi dell'innovazione "made in Abruzzo", operando nei settori dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione dei processi produttivi, della manifattura avanzata, della cybersecurity, dell'agritech, della sostenibilità ambientale, della salute, dell'aerospazio, della robotica e delle tecnologie per la transizione ecologica.

La partecipazione al WMF costituisce un'importante occasione di visibilità internazionale, networking e apertura verso nuovi mercati, consentendo alle imprese di confrontarsi con investitori, grandi aziende, centri di ricerca e partner industriali provenienti da tutto il mondo.

Il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Desidero ringraziare il tutto il personale per il costante lavoro di accompagnamento delle imprese innovative del territorio. La partecipazione al We Make Future non rappresenta un'iniziativa isolata, ma si inserisce in un programma articolato e continuativo di analisi, supporto, promozione e valorizzazione delle aziende ad alto contenuto tecnologico dell'intero Abruzzo. La Camera di Commercio investe da anni nella crescita dell'ecosistema dell'innovazione, creando occasioni di incontro tra imprese, ricerca, investitori e istituzioni. Un percorso che trova, ogni anno, la sua naturale sintesi in Visionaria Adriatic Innovation Forum, divenuto uno degli appuntamenti di riferimento per l'innovazione nel Centro Italia e che quest'anno celebrerà la sua sesta edizione dal 25 al 27 novembre”.

Le 16 imprese innovative della delegazione abruzzese al WMF

ADDO – Talent hub che utilizza intelligenza artificiale per il recruiting di professionisti ICT, favorendo il lavoro da remoto e la valorizzazione dei talenti del Centro-Sud.

AIRIS AVIO LAB – Sviluppa soluzioni innovative per il volo personale sostenibile con tecnologie aerodinamiche avanzate e sistemi di controllo intelligente.

ARIA INSOLES – Ha brevettato un plantare con ventilazione attiva che migliora salute, comfort e sostenibilità nel settore calzaturiero.

ASPIDIA – Startup deep-tech che sviluppa tecnologie per la distruzione dei PFAS nelle acque attraverso processi avanzati di ossidazione.

BEARIT – Azienda ICT specializzata in AI, cybersecurity e trasformazione digitale; presenta "Gamasei", piattaforma di gamification per formazione e imprese.

DATAONE – Supporta le imprese nei processi di trasformazione digitale e nella sicurezza informatica attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

KIWUI – Realizza piattaforme digitali low-code e soluzioni di automazione basate su intelligenza artificiale per accelerare l'innovazione aziendale.

LAIA – Con la piattaforma Email Genius utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le campagne di email marketing e migliorare le performance commerciali.

MS3 – Sviluppa soluzioni di gaming immersivo per la formazione nei settori della sanità, ambiente e agroalimentare.

NETF MILANO – Realizza rilievi digitali con droni e tecnologie avanzate per creare Digital Twin di impianti e infrastrutture industriali.

PLASTIC FREE CERTIFICATION – Offre servizi di certificazione per la riduzione della plastica monouso e la misurazione degli impatti ambientali.

POPUP – Piattaforma AI che consente alle PMI di gestire customer experience, marketing e comunicazione attraverso un unico assistente intelligente.

TIPS (3DPRN) – Produce stampanti 3D professionali che integrano stampa additiva e fresatura CNC, migliorando efficienza e sostenibilità produttiva.

TRACE TECHNOLOGIES – Ha sviluppato "Vigneto Sicuro", piattaforma che utilizza dati e algoritmi predittivi per prevenire le malattie della vite e ridurre l'uso di fitofarmaci.

UMANA-ANALYTICS – Con la piattaforma Feedia applica neuroscienze e people analytics per migliorare benessere organizzativo, fiducia e performance aziendali.

XERA – Promuove il progetto "Weeko Factory", dedicato al recupero dei rifiuti elettronici e all'inclusione lavorativa di persone neurodivergenti.