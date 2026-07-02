Pista ciclabile di San Salvo Marina, riqualificazione completata

Grazie alla convenzione tra il Comune di San Salvo e la Regione Abruzzo Ã¨ stato possibile portare a termine, nei tempi previsti, l'intervento di riqualificazione della pista ciclabile di San Salvo Marina. Un'importante opera di manutenzione straordinaria che restituisce alla cittÃ un'infrastruttura piÃ¹ moderna, sicura e funzionale, valorizzando uno dei percorsi piÃ¹ frequentati da cittadini e turisti.

L'intervento - si evidenzia in una nota del Comune di San Salvo - rientra nell'ambito della "Progettazione e realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica â€“ Lotto 2 di cui al DM 222/2024 ID 112-115" e rappresenta un tassello significativo della strategia condivisa tra Comune e Regione per il potenziamento della mobilitÃ sostenibile e della rete ciclabile del territorio.

I lavori hanno riguardato il completo rifacimento del manto della pista ciclabile, la realizzazione di un tratto con pavimentazione fotoluminescente per migliorare la visibilitÃ e la sicurezza, in particolare in caso di emergenza, l'installazione di telecamere nei punti strategici del percorso, l'attivazione di un sistema di telecontrollo dell'illuminazione pubblica, la realizzazione di un'area fitness all'aperto immersa nella pineta e il collegamento con la pista ciclabile del Molise, fino a Montenero di Bisaccia, creando un itinerario sempre piÃ¹ integrato e attrattivo per ciclisti, sportivi e famiglie.

L'opera si inserisce nella piÃ¹ ampia strategia dell'Amministrazione comunale volta a promuovere la mobilitÃ dolce, valorizzare il patrimonio ambientale e garantire una fruizione sempre piÃ¹ sicura e qualificata degli spazi pubblici.

Â«La conclusione dell'intervento nei tempi previsti conferma la capacitÃ dell'Amministrazione di programmare e realizzare opere pubbliche strategiche. Continuiamo a investire in progetti che migliorano la qualitÃ della vita, promuovono uno sviluppo sostenibile e rendono San Salvo una cittÃ sempre piÃ¹ accogliente, moderna e connessaÂ», dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis.

Â«Con il completamento di questi lavori continuiamo a costruire una rete di collegamenti sempre piÃ¹ efficiente e moderna. Il collegamento con la pista ciclabile del Molise rafforza la vocazione turistica del nostro territorio e rappresenta un importante valore aggiunto per l'intera costa adriatica. Questo intervento testimonia la costante attenzione della Regione Abruzzo verso i percorsi di mobilitÃ lenta, considerati strumenti strategici per accrescere l'attrattivitÃ del territorio e migliorare il benessere dei cittadini. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento al sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D'Amario, per l'impegno e la sensibilitÃ dimostrati nel sostenere progetti che qualificano e valorizzano il nostro territorioÂ», afferma il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca.