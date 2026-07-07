Aeroporto d'Abruzzo, +30% di passeggeri: "La nostra regione sempre piÃ¹ attrattva"

Â«L'incremento del 30% dei passeggeri registrato dall'Aeroporto d'Abruzzo nell'ultimo bimestre rappresenta un dato estremamente significativo che conferma la crescente capacitÃ della nostra regione di attrarre visitatori e di affermarsi come destinazione turistica di primo pianoÂ».



Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, commentando i dati diffusi sull'andamento dell'Aeroporto d'Abruzzo.



Â«Dietro questi numeri â€“ prosegue D'Amario â€“ non c'Ã¨ soltanto una crescita del traffico aereo, ma la dimostrazione che l'Abruzzo Ã¨ oggi una destinazione sempre piÃ¹ riconoscibile, competitiva e apprezzata, sia dai turisti italiani sia da quelli provenienti dall'estero. Ãˆ il risultato di un lavoro costante che Regione Abruzzo ha portato avanti in questi anni attraverso una programmazione attenta, investimenti mirati, attivitÃ di promozione e una forte sinergia con tutti gli operatori del comparto turistico.Â»



Â«L'aumento dei collegamenti e dei passeggeri produce effetti positivi che vanno ben oltre l'aeroporto: significa piÃ¹ presenze nelle strutture ricettive, maggiore indotto per le attivitÃ commerciali, i ristoranti, gli stabilimenti balneari, le imprese del turismo esperienziale e, piÃ¹ in generale, nuove opportunitÃ di sviluppo economico e occupazionale per l'intero territorio regionale.Â»



Â«L'Abruzzo â€“ sottolinea il Sottosegretario â€“ puÃ² oggi contare su un'offerta turistica completa e sempre piÃ¹ competitiva: il mare, la montagna, i parchi nazionali, i borghi, il patrimonio storico e culturale, l'enogastronomia, i cammini, il cicloturismo e gli eventi rappresentano un sistema integrato capace di intercettare un turismo destagionalizzato e di qualitÃ .Â»

