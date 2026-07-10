"Costaverde: Vieni & Riparti Gratis", il progetto a sostegno di comunitÃ  colpite da criticitÃ  viarie

Ãˆ stato presentato nella Sala Consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia, il progetto "Costaverde: Vieni & Riparti Gratis", promosso dal Centro Commerciale Costaverde in collaborazione con il Comune di Montenero di Bisaccia per offrire un sostegno concreto ai cittadini e al territorio a seguito delle criticitÃ causate dal maltempo e dal crollo del ponte sul fiume Trigno.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco Simona Contucci, il Direttore del Centro Commerciale Costa Verde Dario Valerii, il Direttore di Spazio Conad Michele Reale, il Vicesindaco Nicola Marraffino, l'Assessore Loredana Dragani e Lorenzo Rizzi di Ideasfera, che hanno illustrato finalitÃ , modalitÃ operative e obiettivi del progetto.

"Vieni & Riparti Gratis" nasce con l'obiettivo di sostenere i cittadini dei Comuni maggiormente interessati dai disagi alla viabilitÃ , contribuendo a compensare i maggiori costi di spostamento e incentivando, al tempo stesso, la frequentazione delle attivitÃ del Centro Commerciale Costaverde.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra amministrazione pubblica, impresa e operatori del territorio, uniti dalla volontÃ di offrire una risposta tangibile alle difficoltÃ vissute dalle comunitÃ locali. Attraverso il programma fedeltÃ ApperÃ², i clienti residenti nei Comuni interessati dai disagi alla viabilitÃ , scaricando l'App (o utilizzando quella giÃ in loro possesso), potranno ottenere un buono carburante del valore di â‚¬ 10 effettuando quattro acquisti di almeno â‚¬ 20 euro ciascuno presso il Centro Commerciale Costa Verde nel periodo promozionale.

L'iniziativa Ã¨ rivolta ai residenti dei seguenti Comuni: Carunchio, Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise, Cas;glione Messer Marino, Bonefro, San Giacomo degli Schiavoni, Celenza Sul Trigno, Campomarino, San Giuliano di Puglia, Cupello, Casacalenda, San Mar;no in Pensilis, Dogliola, Castellino del Biferno, Santa Croce di Magliano, Fraine, Castelmauro, Tavenna, Fresagrandinaria, Colletorto, Termoli, Furci, Guardialfiera, Tufara, Gissi, Guglionesi, Ururi, Guilmi, Larino, Lentella, Mafalda, Liscia, Montecilfone, Montazzoli, Montefalcone nel Sannio, Monteodorisio, Montelongo, Palmoli, Montemitro, Roccaspinalveti, Montorio nei Frentani, San Buono, Morrone del Sannio, San Giovanni Lipioni, Palata, Schiavi di Abruzzo, Petacciato, Torrebruna, Portocannone, Tufillo e Rotello.

Oltre al sostegno economico, il progetto attribuisce al Centro Commerciale Costaverde un ulteriore ruolo di servizio per il territorio.

Grazie al programma fedeltÃ ApperÃ², infatti, i clienti riceveranno aggiornamenti periodici e notifiche dedicate sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della viabilitÃ , trasformando la piattaforma loyalty in uno strumento di informazione e servizio per la comunitÃ