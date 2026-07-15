Torna l'area pedonale urbana al centro di Vasto Marina

Torna in funzione l'area pedonale urbana a Vasto Marina.

Da mercoledì 15 luglio e fino al 30 agosto, dalle 21 alle 2, il tratto di viale Dalmazia compreso tra l’intersezione con via Itaca e quella con corso Zara e la discesa del lungomare Cordella, diventa pedonale.



A vigilare sul rispetto dell’ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro, ci sarà il varco elettronico, il sistema di rilevamento automatico delle infrazioni che l’anno scorso in soli dieci giorni, dal 15 al 25 agosto, ha prodotto 196 sanzioni, con una media di circa due al giorno e con un introito per le casse comunali di 15.680 euro.



Il varco elettronico è dotato di telecamere omologate che registrano gli ingressi e le uscite dei veicoli dall’area pedonale urbana. Per i trasgressori non c’è scampo.



Isola pedonale e divieto di transito per le auto al centro della riviera coincidono con il Ferroluglio, l’appuntamento estivo in programma il 15 e il 16 luglio sul lungomare Ernesto Cordella. Due serate di musica, intrattenimento e spettacolo sul mare.



L’iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina prenderà il via mercoledì 15 luglio, a partire dalle 22, con “Sapore di Mare”, serata che vedrà protagonisti Valentino Sirolli, Ivan Colangelo DJ e la voce di Gioveejay.



Giovedì 16 luglio, sempre dalle ore 22, spazio a “Italia che balla” con DJ Claudio Cannizzaro e Tiago Da Silva. A mezzanotte è previsto il tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare.



Per il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta si tratta di un evento “che richiama cittadini e visitatori, contribuendo a promuovere Vasto come destinazione turistica accogliente e vivace”.



Secondo Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina “il Ferroluglio rappresenta uno degli appuntamenti simbolo dell’estate vastese e il momento in cui Vasto Marina esprime al meglio la sua capacità di accogliere cittadini e turisti. Come Consorzio Vivere Vasto Marina siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di una manifestazione che unisce tradizione, spettacolo e promozione del territorio. Dietro queste due serate c’è il lavoro di tanti operatori che credono nella valorizzazione della nostra località”.