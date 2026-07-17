Manto stradale e manutenzioni, lavori al via nell'area industriale di San Salvo

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione Abruzzo, al presidente Marco Marsilio, all'Arap e all'assessore regionale Tiziana Magnacca per l'attenzione concreta riservata al nostro territorio. Si tratta di un investimento importante che migliorerà la sicurezza della viabilità industriale e renderà più efficiente un'area strategica per l'economia di San Salvo e dell'intero comprensorio. Interventi come questo rappresentano un segnale concreto di vicinanza alle imprese e ai lavoratori, contribuendo a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo”.

Con queste parole il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha commentato l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di nuova infrastrutturazione stradale nell'area industriale della città. Si tratta di un intervento strategico finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e all'ammodernamento della viabilità a servizio del tessuto produttivo locale.

Sull'importanza dell'intervento è intervenuta anche l'assessore regionale alle Attivitò produttive Magnacca: “Con l'avvio di questo importante cantiere, Regione Abruzzo ed Arap confermano il proprio impegno strategico nella valorizzazione delle infrastrutture industriali abruzzesi. L'ammodernamento della viabilità non solo eleverà gli standard di sicurezza per i lavoratori e l'utenza stradale, ma garantirà un immediato e concreto beneficio logistico e competitivo a favore di tutte le imprese insediate nell'agglomerato industriale di San Salvo”.

L'opera rientra nel Lotto 1 – 2° stralcio della programmazione Arap ed è finanziata nell'ambito dell'Accordo per la Coesione 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo. Per l'Unità Territoriale n. 6 di Vasto sono state destinate risorse complessive pari a 5,4 milioni di euro, mentre il valore dell'intervento attualmente in corso nell'agglomerato industriale di San Salvo è di circa 2 milioni di euro.

I lavori interesseranno nove tratti della viabilità industriale, tra cui viale Marisa Bellisario, via Belgio, viale Italia, la viabilità del Centro Ricerche Siv, viale Inghilterra e il collegamento tra Polercia e Piane San Marco. Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione dei guard rail e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità della rete viaria.