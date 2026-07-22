Incentivi alle assunzioni dal PR FSE+ Abruzzo 2021–2027, l'incontro sul tema a San Salvo

San Salvo ha risposto con entusiasmo all’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, che ieri, nella Sala Leone Balduzzi, ha ospitato la presentazione degli incentivi alle assunzioni previsti dal PR FSE+ Abruzzo 2021–2027.

Un appuntamento che ha registrato una presenza numerosa e attenta, confermando quanto il tema del lavoro sia oggi una priorità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini.

Al centro dell’incontro, l’intervento dell’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che ha illustrato nel dettaglio le opportunità messe in campo dalla Regione per sostenere l’occupazione e accompagnare la crescita del tessuto produttivo. Oltre agli incentivi alle assunzioni, l’assessore Magnacca ha presentato anche il nuovo bando sulla digitalizzazione, una misura strategica pensata per aiutare le imprese ad affrontare la transizione tecnologica e rafforzare la propria competitività.

“Stiamo costruendo un Abruzzo che investe sulle persone e sulle imprese, offrendo strumenti concreti per crescere, innovare e assumere» – ha dichiarato l’Assessore Magnacca. «La digitalizzazione e le politiche attive non sono capitoli separati: sono leve che, insieme, permettono alle aziende di essere più forti e ai lavoratori di avere più opportunità reali”.

L’iniziativa di San Salvo conferma la continuità e l’attenzione dell’Assessorato regionale verso le tematiche del lavoro, un impegno che negli ultimi mesi ha generato risultati significativi. Secondo le analisi di Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, i dati sull’occupazione in Abruzzo mostrano una dinamica più che positiva, segno che le politiche messe in campo stanno producendo effetti concreti sul territorio.

La serata si è chiusa con un confronto aperto tra istituzioni, imprese e professionisti, un dialogo che ha evidenziato la volontà comune di costruire un Abruzzo che cresce insieme, puntando su competenze, innovazione e nuove opportunità.

L’incontro a San Salvo ha rappresentato una delle tappe del tour di presentazione dei bandi regionali, un percorso che ha già coinvolto Pescara, Lanciano e San Vito Chietino e che proseguirà con nuovi appuntamenti a Ortona, L’Aquila e Teramo. Un calendario pensato per rafforzare il dialogo con il territorio, garantire una presenza costante delle istituzioni e accompagnare imprese e cittadini nella conoscenza delle opportunità offerte dalla programmazione regionale.