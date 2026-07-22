L'Innovazione Automobilistica fa tappa al CNOS-FAP di Vasto

Presso la sede del CNOS-FAP di Vasto, ha preso il via un'importante iniziativa formativa di altissimo livello.

Si tratta - si legge in una nota dei Salesiani Don Bosco Vasto - di un corso promosso e svolto direttamente da Bosch, dedicato in esclusiva ai professionisti delle officine autorizzate della rete Bosch Service. L'evento rappresenta un'occasione fondamentale per l'aggiornamento tecnico sulle vetture di ultima generazione.

Il programma didattico, che rientra nel piano "Corso rete Bosch Car Service 2026", Ã¨ stato appositamente pensato per i tecnici di officina che si occupano quotidianamente della manutenzione e della diagnosi dei veicoli.

Attraverso moduli intensivi della durata di 8 ore, i partecipanti hanno l'opportunitÃ di immergersi completamente nel mondo dell'elettrificazione automobilistica.La prima parte del percorso Ã¨ dedicata all'universo del "Full Electric", prendendo in esame la BMW iX1. L'obiettivo principale Ã¨ quello di esplorare e comprendere a fondo i principi di funzionamento e le logiche di diagnosi di questo specifico modello elettrico. In aula e in officina, vengono analizzate nel dettaglio l'architettura generale della vettura e tutta la complessa componentistica che costituisce il sistema di trazione elettrica. Un focus particolare viene inoltre dedicato ai sistemi ausiliari connessi al powertrain elettrico, fornendo le competenze necessarie per gestire in totale tranquillitÃ la manutenzione e la fondamentale messa in sicurezza del veicolo prima di ogni intervento.

Il percorso prosegue poi esplorando le piÃ¹ recenti tecnologie ibride, concentrandosi sulla Nissan Qashqai e-Power. Anche in questo modulo, lo scopo Ã¨ fornire una conoscenza approfondita sui principi di funzionamento e sulla diagnosi dei sistemi applicati a questo specifico modello ibrido. Vengono studiate le caratteristiche costruttive del veicolo, il sistema di trazione dedicato e tutti i sistemi ausiliari che interagiscono con la tecnologia e-POWER, assicurando che i tecnici sappiano operare la corretta manutenzione e la messa in sicurezza anche su questa tipologia di motorizzazione.

Oltre all'alto valore tecnico dell'evento, vogliamo condividere un motivo di grande orgoglio per il nostro centro: tra i vari meccanici professionisti presenti, hanno partecipato anche due allievi dei nostri corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per "Operatore alla riparazione di veicoli a motore".

Questa integrazione rappresenta il cuore della nostra missione educativa. Permettere ai nostri giovani allievi di sedere accanto a tecnici esperti e di formarsi direttamente con i formatori Bosch su tecnologie d'avanguardia Ã¨ un ponte straordinario tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Siamo fieri di poter ospitare questo evento nel nostro centro di Vasto, confermando il CNOS-FAP come un vero e proprio polo di eccellenza per la formazione professionale e l'innovazione tecnologica nel settore automotive.