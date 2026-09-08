'West Nile', Vecchiet fa il punto per la provincia di Chieti

Ãˆ in corso di accertamento un nuovo caso di infezione da virus West Nile a Chieti. Si tratta di un uomo di 64 anni, che presenta sintomi non gravi e si trova nel proprio domicilio. Si attende lâ€™ufficialitÃ allâ€™esito dei test eseguiti in queste ore.

Qualora confermato, salirebbero a 7 i casi di contagio accertati in provincia di Chieti, di cui 3 nel capoluogo, di cui due donne, rispettivamente di 75 e 38 anni, e un uomo di 77 anni, 1 a Santâ€™Eusanio del Sangro con un uomo di 58 anni, 1 ad Atessa dove aveva soggiornato un turista veneto, 1 a Paglieta, maschio di 69 anni.

Â«Con le disinfestazioni straordinarie e i protocolli messi in atto dalla Direzione Asl possiamo ipotizzare una curva discendente dei casi di infezione â€“ Ã¨ la stima di Jacopo Vecchiet, responsabile delle Malattie infettive dellâ€™Ospedale di Chieti â€“. Quelli trattati sono in via di risoluzione, e anche qualcuno inizialmente piÃ¹ complesso Ã¨ in miglioramentoÂ».

Come da prassi, nella comunicazione inviata ai sindaci il Servizio igiene e sanitÃ pubblica ha raccomandato di proseguire negli interventi di lotta antilarvale nelle aree in cui sono presenti abitazioni private, luoghi di vacanza e parchi pubblici, e di effettuare interventi straordinari preventivi nei luoghi non interessati dalla disinfestazione ordinaria in caso di eventi allâ€™aperto con affluenza di numerose persone.