Ospedale di ComunitÃ -Casa di ComunitÃ , giovedÃ¬ inaugurazione a San Salvo

E' in programma giovedÃ¬ 17 settembre, alle ore 17:45, l'inaugurazione dell'Ospedale di ComunitÃ -Casa di ComunitÃ di San Salvo, negli spazi del Distretto Sanitario di via De Gasperi.
Realizzata tramite l'investimento con fondi Pnrr per circa 4 milioni di euro, la struttura, che si sviluppa su 3 piani, avrÃ a disposizione un numero di 20 posti letto per lâ€™assistenza a pazienti dimessi dall'ospedale che necessitano di ulteriore assistenza prima di tornare a casa, o a malati che non possono essere curati a domicilio ma non richiedono il ricovero ospedaliero ordinario.
La prima pietra fu collocata nel mese di settembre del 2024.
"L'Ospedale di ComunitÃ di San Salvo - si legge in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - rappresenta per il territorio una realizzazione importante, poichÃ© si tratta di un presidio di nuova costruzione che accoglie un'attivitÃ assistenziale mai esistita prima.
A sottolineare la rilevanza dell'evento anche la presenza, tra gli altri, del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio".