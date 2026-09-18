Università, Confartigianato e ForMe: insieme per ricerca, formazione e sviluppo

Promuovere attività di ricerca e innovazione, favorire il trasferimento tecnologico, sostenere la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sviluppare progetti per la crescita economica e sociale del territorio. Sono alcuni degli obiettivi dell’accordo quadro sottoscritto dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, da Confartigianato Imprese Chieti e da Academy ForMe, organismo formativo dell'associazione.

L’intesa punta a creare una collaborazione stabile tra il mondo accademico e quello delle imprese, valorizzando competenze, professionalità e opportunità di sviluppo condivise.

L’accordo, della durata di due anni, prevede la possibilità di attivare specifici progetti e iniziative nei campi della ricerca, della formazione e della cosiddetta “terza missione”, cioè quell’insieme di attività che favoriscono il trasferimento delle conoscenze dall’università alla società e al sistema produttivo.

Tra le possibili aree di collaborazione figurano la partecipazione congiunta a bandi nazionali ed europei, i dottorati industriali, il finanziamento di borse di studio e di ricerca, la creazione di startup e spin-off innovativi, i servizi di consulenza tecnico-scientifica e il trasferimento tecnologico. Sul fronte della formazione, l’accordo apre la strada a tirocini curriculari ed extracurriculari, seminari, laboratori, project work, master universitari, corsi di alta formazione e programmi di aggiornamento professionale.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alle attività di orientamento, ai career day, ai percorsi di accompagnamento al lavoro, alle iniziative per l’innovazione e l’imprenditorialità giovanile, nonché ai progetti dedicati alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare, alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo dei territori.

L’obiettivo è costruire un ponte sempre più solido tra università e mondo produttivo, mettendo a sistema competenze e risorse per favorire nuove opportunità di crescita, occupazione e innovazione.

“Con questo accordo rafforziamo ulteriormente il rapporto tra il mondo delle imprese e quello della formazione e della ricerca - sottolinea il presidente di Confartigianato Chieti, Camillo Saraullo - Crediamo che il dialogo tra università e sistema produttivo sia uno strumento fondamentale per favorire l’innovazione, sostenere la competitività delle imprese e creare nuove opportunità per i giovani. L’obiettivo è costruire percorsi concreti capaci di generare valore per il territorio, mettendo in connessione competenze, conoscenze e fabbisogni delle aziende”.

“Anche questo accordo - spiega il Rettore dell’Università degli Studi ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia - testimonia la grande apertura di questo Ateneo al territorio attraverso una incessante opera di collaborazione con le realtà attive che meglio lo rappresentano. Con le nostre attività di alta formazione, di ricerca e di ricerca applicata - sottolinea il Rettore Stuppia - attuiamo concretamente non solo quella che è la terza missione ma soprattutto quella vivificazione delle realtà che circondano i nostri Campus. Ogni forma di collaborazione è un passo avanti compiuto al fianco di chi, come noi, ha a cuore il futuro di questo territorio e in particolare delle future generazioni”.