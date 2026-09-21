Intitolata a Enrico Mattei la via di fronte allo stabilimento Pilkington-Nsg di San Salvo

Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, il sindaco Emanuela De Nicolis , il vice sindaco Eugenio Spadano , gli assessori Tony Faga ed Elisa Marinelli , il presidente NSG Pilkington Italia Graziano Marcovecchio e Osvaldo Mattei , pronipote di Enrico Mattei. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali vicine di Monteodorisio e Cupello.

L’intitolazione è avvenuta in occasione del raduno degli ex dipendenti della fabbrica, nel segno di quel legame indissolubile nato nell’aprile del 1961 con la scoperta dei giacimenti di metano a Montalfano e le battaglie per il suo utilizzo in loco.

San Salvo ha vissuto un momento dal forte valore simbolico e storico: la via che corre di fronte allo stabilimento Pilkington-Nsg (ex Siv ) è stata ufficialmente intitolata a Enrico Mattei .

Tiziana Magnacca, assessore regionale: «Un’intitolazione doverosa. Mattei è stato il fondatore dello sviluppo industriale abruzzese. Ci ha trasmesso i valori del lavoro e ci ha lasciato insegnamenti importanti. In questo momento di crisi energetica ci deve venire in mente il suo insegnamento più grande: “L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono”. Le grandi imprese si fanno quando il genio incontra la politica lungimirante.»

Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo: «Questo omaggio è dedicato al valore simbolico della figura di Mattei, un'eredità che continua a proiettarsi nel presente. Resta fondamentale la sua lezione più grande: nessun territorio, per quanto marginale, è privo di rilevanza quando sono il capitale umano e la determinazione delle persone a fare la differenza. È importante che i nostri giovani conoscano la sua storia e ciò che ha fatto per il mondo industriale e per San Salvo, per avere esempi positivi».

Osvaldo Mattei, pronipote di Enrico Mattei:

"Abbiamo un legame profondo con questo territorio, perché qui affondano le nostre origini. La vostra presenza testimonia l’energia e il valore di ciò che è stato costruito e trasmesso nel tempo".

Un profondo ringraziamento a tutti i partecipanti, agli ex lavoratori e a chi continua a custodire la memoria e il futuro industriale della nostra comunità!