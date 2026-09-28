Portale di San Pietro a Vasto, programmati lavori di consolidamento e restauro

Programmati lavori di consolidamento e restauro del Portale di San Pietro, prezioso monumento romanico sopravvissuto alla frana del 1956, in Via Adriatica a Vasto.

Gli interventi - si legge in una nota diramata da palazzo di cittÃ -, che si concluderanno nel mese di dicembre, con un importo complessivo dei lavori pari a 125 mila euro, sono stati finanziati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.

Â«Ringrazio di cuore la Soprintendenza per lâ€™attenzione e lâ€™impegno concreti verso uno dei simboli piÃ¹ antichi e identitari della nostra cittÃ . Questo intervento - rimarca il sindaco di Vasto Francesco Menna - tutela un pezzo fondamentale della storia vastese e restituisce valore al centro storico, nellâ€™interesse di cittadini e visitatoriÂ».