“La Guardia Costiera e il territorio vastese”, incontro tra istituzioni, cultura e comunità

Si è svolto nel tardo pomeriggio del 24 settembre, nel piazzale antistante la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto a Punta Penna, l’evento “La Guardia Costiera e il territorio vastese”, un momento di incontro e condivisione volto a raccontare il profondo legame che unisce la Guardia Costiera al mare e alla comunità locale.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di dialogo con il territorio, attraverso la quale è stato possibile mettere in luce il ruolo quotidianamente svolto dalla Guardia Costiera al servizio della collettività, nonché il rapporto di collaborazione con le istituzioni e le realtà locali.

Ad aprire l’evento è stato il momento dedicato alla benedizione, da parte di Don Gianni Sciorra, della maiolica donata dall’artista Enea Cetrullo alla Guardia Costiera di Vasto e destinata alla sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo. L’opera, che raffigura il porto e il mondo della marineria, rappresenta un significativo elemento di testimonianza del legame tra arte, identità marittima e istituzione, divenendo parte integrante degli spazi della sede della Guardia Costiera.

A seguire, la moderatrice dott.ssa Paola Cerella ha accompagnato gli ospiti in una serie di brevi interviste, strutturate in forma di podcast, dedicate al mare quale elemento identitario del territorio, alla cultura e al rapporto quotidiano tra la Guardia Costiera e la comunità del territorio. Sul palco sono intervenuti il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, Tenente di Vascello Rossella D’Ettorre, il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Contrammiraglio Daniele Giannelli, l’artista Enea Cetrullo, l’assessore alla Cultura del Comune di Vasto Nicola Della Gatta e il vice sindaco di Vasto Licia Fioravante.

Attraverso le diverse testimonianze è stato possibile offrire una lettura articolata del rapporto tra il mare e il territorio, evidenziando il valore culturale, sociale ed economico della dimensione marittima e il ruolo della Guardia Costiera, quotidianamente impegnata nella tutela della sicurezza, della legalità e dell’ambiente marino, nonché nella salvaguardia degli interessi della comunità.

A fare da cornice agli interventi sono stati gli intermezzi musicali del trio di violini The Bobson Project, che ha accompagnato i diversi momenti della serata fino alla conclusione dell’iniziativa, con i ringraziamenti e i saluti finali.

L’evento si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il valore di iniziative capaci di avvicinare l’Istituzione alla comunità e di favorire un dialogo costante tra Guardia Costiera, istituzioni, mondo della cultura e cittadinanza. Un legame, quello con il territorio, che trova nel mare il suo elemento più autentico e rappresentativo e che la Guardia Costiera rinnova quotidianamente attraverso il proprio impegno al servizio della collettività.