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Sabato l'annuncio del nuovo Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto

Il Cardinale Mauro Gambetti in procinto di prendere il posto di Monsignor Bruno Forte

redazione
Territorio
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Comunicato dellâ€™Arcivescovo
Metropolita di Chieti-Vasto Bruno Forte
2 ottobre 2026

A tutti i fedeli dellâ€™Arcidiocesi,
Presbiteri e Diaconi diocesani e religiosi,
Religiosi e Religiose, Laici,
Aggregazioni laicali e Confraternite

Carissimi, convoco per domani 3 ottobre 2026 alle ore 11,30 nella Cattedrale di San Giustino a Chieti unâ€™Assemblea straordinaria del Popolo di Dio per comunicare una notizia di rilievo per lâ€™intera vita dellâ€™Arcidiocesi.

Tutti siete invitati ad intervenire.

Accompagniamo con la preghiera questo momento di comunione ecclesiale e di rinnovato impegno nello slancio missionario che deve caratterizzare chiunque ami il Signore e la Sua Chiesa, invocando lâ€™intercessione di Maria Santissima, di San Michele, di San Giustino e di tutti i Santi per la nostra amata comunitÃ  diocesana, per tutta la Chiesa e per il mondo intero.

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