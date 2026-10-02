Sabato l'annuncio del nuovo Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto

Comunicato dellâ€™Arcivescovo

Metropolita di Chieti-Vasto Bruno Forte

2 ottobre 2026

A tutti i fedeli dellâ€™Arcidiocesi,

Presbiteri e Diaconi diocesani e religiosi,

Religiosi e Religiose, Laici,

Aggregazioni laicali e Confraternite



Carissimi, convoco per domani 3 ottobre 2026 alle ore 11,30 nella Cattedrale di San Giustino a Chieti unâ€™Assemblea straordinaria del Popolo di Dio per comunicare una notizia di rilievo per lâ€™intera vita dellâ€™Arcidiocesi.

Tutti siete invitati ad intervenire.

Accompagniamo con la preghiera questo momento di comunione ecclesiale e di rinnovato impegno nello slancio missionario che deve caratterizzare chiunque ami il Signore e la Sua Chiesa, invocando lâ€™intercessione di Maria Santissima, di San Michele, di San Giustino e di tutti i Santi per la nostra amata comunitÃ diocesana, per tutta la Chiesa e per il mondo intero.