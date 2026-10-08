Aeroporto d'Abruzzo: "I numeri confermano una crescita straordinaria"

Â«I numeri dellâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo raccontano una crescita straordinaria: sfiorare il milione di passeggeri nei primi otto mesi dellâ€™anno conferma la soliditÃ di un percorso che sta rafforzando il ruolo dello scalo e, con esso, la capacitÃ dellâ€™Abruzzo di attrarre visitatori e conquistare nuovi spazi sui mercati turistici nazionali e internazionaliÂ».



Lo dichiara Daniele Dâ€™Amario, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dâ€™Abruzzo con delega al Turismo, commentando i dati diffusi da SAGA relativi al traffico passeggeri dellâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo.



Â«Dal 1Â° gennaio al 31 agosto sono transitati dallâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo 964.434 passeggeri, con una crescita di oltre il 36% rispetto allo stesso periodo precedente. Ancora piÃ¹ significativo Ã¨ il dato della stagione estiva: nei soli mesi di luglio e agosto sono stati 323.363 i viaggiatori, 161.061 a luglio e 162.302 ad agosto, con un incremento del 20% rispetto alla scorsa estate. Numeri che assumono un valore ancora maggiore se consideriamo che mancano quattro mesi alla conclusione dellâ€™anno e che il 2025 si era giÃ chiuso con il record di un milione e 115 mila passeggeriÂ».



Â«Il confronto con gli anni precedenti restituisce, con ancora maggiore evidenza, la dimensione del percorso compiuto. Nel 2024 lo scalo aveva registrato circa 847 mila passeggeri nellâ€™intero anno: oggi quella cifra Ã¨ stata ampiamente superata nei primi otto mesi del 2026. Non siamo quindi di fronte a una crescita episodica, ma a un trend ormai consolidato che sta portando il nostro aeroporto verso una dimensione completamente nuovaÂ».



Â«Lâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo Ã¨ sempre piÃ¹ una porta dâ€™ingresso della nostra regione e rappresenta uno degli strumenti fondamentali per accompagnare la crescita del turismo. PiÃ¹ collegamenti significano maggiore accessibilitÃ , nuove opportunitÃ per i nostri territori e la possibilitÃ di intercettare flussi turistici provenienti da mercati sempre piÃ¹ ampi. Ãˆ questo il valore strategico di unâ€™infrastruttura che oggi non serve soltanto chi parte dallâ€™Abruzzo, ma contribuisce concretamente a portare lâ€™Abruzzo nel mondo e, soprattutto, il mondo in AbruzzoÂ».



Â«I risultati dello scalo si inseriscono in un quadro piÃ¹ generale che vede lâ€™Abruzzo accrescere progressivamente la propria capacitÃ di richiamo. Mare, montagna, borghi, parchi, cultura, enogastronomia e turismo attivo compongono unâ€™offerta estremamente diversificata, capace di parlare a pubblici e mercati differenti. Il lavoro che stiamo portando avanti come Regione va proprio in questa direzione: rafforzare il posizionamento dellâ€™Abruzzo e trasformare la maggiore visibilitÃ conquistata negli ultimi anni in flussi turistici sempre piÃ¹ consistenti e distribuiti sullâ€™intero territorio regionaleÂ».



Â«Il traguardo che abbiamo davanti Ã¨ continuare su questa strada. Gli oltre 964 mila passeggeri raggiunti in otto mesi non rappresentano un punto di arrivo, ma una base dalla quale continuare a crescere. Ringrazio il presidente di SAGA Giorgio Fraccastoro, il Consiglio di amministrazione e tutto il personale dello scalo per il lavoro svolto. I risultati raggiunti dimostrano che quando infrastrutture, promozione e politiche turistiche procedono nella stessa direzione, lâ€™Abruzzo puÃ² competere con ambizione e conquistare spazi sempre piÃ¹ importanti nel panorama turistico nazionale e internazionaleÂ».