Atlante delle migrazioni animali: a Vasto il congresso internazionale coi massimi esperti mondiali

Un congresso internazionale dedicato alla realizzazione dell'Atlante delle migrazioni animali, una delle azioni previste dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti

alla fauna selvatica (CMS), conosciuta anche come Convenzione di Bonn, il trattato internazionale delle Nazioni Unite sottoscritto il 23 giugno 1979 per la tutela degli animali migratori terrestri, marini e volatili lungo il loro intero areale di distribuzione.



Ad ospitarlo sarÃ Vasto, da venerdÃ¬ 9 a domenica 11 ottobre, nelle sale di Palazzo dâ€™Avalos, con la partecipazione dei massimi esperti internazionali del settore: tecnici, ricercatori, scienziati e docenti universitari, detentori di dati, operatori della conservazione e rappresentanti di organizzazioni internazionali impegnate nello studio delle specie migratrici, nella gestione delle infrastrutture dati e nellâ€™attuazione delle politiche ambientali.



Ad organizzare la tre giorni, a seguito di un accordo tra il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), la Bio Cantina Sociale Orsogna, realtÃ leader in Italia per la viticoltura biologica e biodinamica, che negli anni ha sviluppato numerosi progetti dedicati alla tutela della biodiversitÃ vegetale e animale, in collaborazione con lâ€™ornitologo abruzzese di fama mondiale

Fernando Spina, consigliere CMS per la connettivitÃ e le reti e la cooperativa Cogecstre di Penne.

Tra i partecipanti figurano, tra gli altri, Dagmar ZÃ­kovÃ¡ e Melanie Virtue, del Segretariato CMS, lo stesso Fernando Spina, Francesco Ricciardi della Asian Development Bank, Christian Voigt del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Nicola Crockford di BirdLife International, Franz Bairlein dellâ€™Institute of Avian Research e Tom Auer del Cornell Lab of Ornithology.



Prevista inoltre la partecipazione di Samantha Franks del British Trust for Ornithology, di Zeb Hogan, consigliere nominato dalla COP della CMS per i pesci, e di Nandintsetseg Dejid, consigliere nominata dalla COP della Cms per i mammiferi terrestri.



Le numerose sessioni di lavoro e approfondimento tecnico del CMS saranno a porte chiuse, mentre domenica 11 ottobre, dalle ore 14.30 sempre a Palazzo d'Avalos, ci sarÃ la sessione aperta al pubblico dal titolo "Gli animali migratori connettono il pianeta".



â€œLa libertÃ degli uccelli migratori nasce dalla salute delle terre che sorvolano e dove andranno a nidificare - commenta il direttore della Bio Cantina Sociale Orsogna Camillo Zulli -. Oggi, quelle rotte millenarie incontrano barriere invisibili su qualsiasi mappa come la perdita di habitat e interruzione dei corridoi ecologici, la drastica riduzione di insetti dovuta ai diserbi, insetticidi e bonifica di aree umide e rotte percorse da millenni oggi interrotte da pressioni antropiche. Bio Cantina Sociale Orsogna Ã¨ un esempio che dimostra che si puÃ² fare agricoltura senza danneggiare la vita degli agroecosistemi".



Spiega Fernando Spina: "Gli animali migratori si spostano su lunghissime distanze, sono il simbolo piÃ¹ forte del fatto che il nostro pianeta sia un unico ecosistema. Gli animali migratori connettono siti, ambienti e paesi diversi tra loro distanti anche migliaia di chilometri questo aspetto rende particolarmente complessa la conservazione di queste specie perchÃ© Ã¨ necessario mettere d'accordo Paesi diversi tra loro, politico, storico e culturale, e in particolare occorre che le normative ambientali siano tra loro coerenti da un punto di vista temporale e spaziale, a tutela di rotte che esistono da milioni di anni, con esigenze ecologiche e ambientali molto specifiche".



Al centro dellâ€™incontro ci sarÃ lo sviluppo strategico, tecnico e istituzionale dellâ€™Atlante delle migrazioni animali, concepito come uno strumento accessibile attraverso un portale CMS e destinato a

raccogliere, integrare e rendere disponibili informazioni fondamentali sui movimenti delle specie migratrici.



Lâ€™obiettivo Ã¨ costruire una conoscenza sempre piÃ¹ precisa e aggiornata degli spostamenti di uccelli, mammiferi terrestri e marini, pesci, cetacei, rettili marini e insetti, mettendo in relazione i dati

sulle rotte migratorie con quelli relativi agli habitat e alle pressioni presenti sul territorio.



Uno strumento che puÃ² contribuire a individuare con maggiore precisione i fattori di rischio e di minaccia lungo le rotte migratorie, dalle infrastrutture energetiche a quelle dei trasporti e produttive, e al tempo stesso a geolocalizzare i territori piÃ¹ ospitali e favorevoli agli spostamenti della fauna, a partire dalle aree protette e dagli habitat ancora integri.



Partner del progetto la cooperativa Cogecstre che gestisce dal 1989 gestisce le riserve di Punta Aderci e di Vasto Marina, nel comune di Vasto, luoghi importanti anche per le migrazioni animali, in particolare di molte specie di uccelli.



"Abbiamo la convinzione sostenuto questo appuntamento di spessore internazionale - spiega Fernando Di Fabrizio, presidente della Cogesctre -, a maggior ragione perchÃ© la linea della battigia della costa delle aree protette di cui ci prendiamo cura sono un riferimento per molti uccelli migratori, che si spostano lungo la linea adriatica per raggiungere il sud in autunno, in direzione nord a primavera. La realizzazione di un atlante Ã¨ fondamentale per tutelare queste rotte, in una fase storica segnata dai cambiamenti climatici che incidono sulla vita di numerose specie e dal fenomeno, terrificante, della progressiva perdita della biodiversitÃ ".