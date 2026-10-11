Lâ€™Abruzzo che attrae nuovi turisti: Cna al TTG di Rimini con 25 diversi pacchetti

Venticinque pacchetti turistici a copertura delle quattro province abruzzesi. Con lâ€™artigianato artistico (ceramica e arte orafa) nelle vesti di attori protagonisti e testimonial della promozione del nostro territorio. CosÃ¬, con questo contributo originale, la Cna Abruzzo si presenta all'edizione 2026 del TTG Travel Experience, la manifestazione che dal 14 al 16 ottobre prossimo proporrÃ nei locali della Fiera di Rimini quanto di meglio il nostro Paese Ã¨ in grado di mettere in campo in materia di offerta turistica nelle sue piÃ¹ varie declinazioni. Offrendo ai partecipanti opportunitÃ di incontri, tecnologie innovative, strumenti per la promozione; ponendo ai diversi territori un problema di creazione di idee e percorsi.

Â«In questa edizione â€“ spiega il responsabile regionale di Cna Turismo, Gabriele Marchese â€“ saremo presenti tanto nellâ€™area della Regione Abruzzo che in quella della Cna Nazionale proponendo 25 pacchetti turistici con 18 imprese, di cui 11 B&B, oltre ad agenzie di viaggio e operatori associati. Un mix di proposte che rappresenta al meglio l'offerta della nostra regione, abbracciando settori come le escursioni in barca o in kayak, le passeggiate a cavallo, il cicloturismo, il trekking, l'enoturismo, le lezioni di cucina, i cammini della pace e i sentieri della memoria, i percorsi della natura a quelli della salute e benessere; per arrivare alle escursioni in moto e ai tour delle aree interne. Insomma, ce nâ€™Ã¨ davvero per tutti con unâ€™offerta estremamente variegata, come si puÃ² vedere, e che sarÃ oggetto di incontri con 51 tour operator di 23 PaesiÂ».

A illustrare quale sia lâ€™elenco dei destinatari dei diversi pacchetti Ã¨ la presidente regionale di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro: Â«Si tratta di Italia, Israele, Stati Uniti, India, Canada, Germania, Svizzera, Regno Unito, Cina, Belgio, Panama, Francia, Serbia, Brasile, Austria, Repubblica Ceca, Kuwait, Spagna, Paesi Bassi, Malta, Irlanda, Bahrain e Romania. Un arcipelago molto vasto, come si puÃ² vedere, che abbraccia piÃ¹ aree continentali, anche perchÃ© in questo momento la nostra attenzione deve essere puntata soprattutto sui mercati esteri, ovvero quelli sui quali si avverte con maggiore necessitÃ lâ€™esigenza di interventi promozionali a sostegno della nostra offerta. E in questo senso lo sviluppo dei collegamenti attraverso lâ€™aeroporto dâ€™Abruzzo puÃ² risultare davvero strategicoÂ».

La presenza di CNA Turismo Abruzzo allâ€™interno del TTG 2026 sarÃ associata anche ad alcuni eventi che si terranno nellâ€™area dedicata della Fiera riminese.

MercoledÃ¬ 14 alle ore 14.30 sarÃ di scena "La ceramica di Castelli e l'arte orafa tra tradizione e innovazione", cui prenderanno parte, oltre a Mastromauro e Marchese, il presidente regionale della CNA Abruzzo, Bernardo Sofia, il direttore Silvio Calice e la responsabile regionale di CNA Artistico e Tradizionale, Tatiana Conti.