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Il Gruppo Pavone vince il Premio Ponzio 2026 per il Best Project Business & Office

​L’azienda di Vasto ha conquistato il prestigioso riconoscimento con il progetto del nuovo stabilimento Iocco a Cupello, firmato dall’architetto Davide Longhi

redazione
Territorio
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Importante traguardo per il Gruppo Pavone: l’azienda di Vasto si è aggiudicata il Premio Ponzio 2026 nella categoria Best Project Business & Office.
 
​La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice del Vivosa Apulia Resort di Ugento, in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni dalla fondazione di Area Ponzio.
 
​Il riconoscimento è stato assegnato al Gruppo Pavone per la realizzazione del nuovo stabilimento dell'azienda Iocco a Cupello, un’opera complessa e d’eccellenza realizzata su progetto dell’architetto Davide Longhi
 
“Il premio - si legge in una nota - celebra l’innovazione, la qualità architettonica e la maestria esecutiva nell'impiego dei sistemi e dei materiali Ponzio per l'edilizia direzionale e industriale”.
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