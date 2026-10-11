Il Gruppo Pavone vince il Premio Ponzio 2026 per il Best Project Business & Office

Importante traguardo per il Gruppo Pavone: l’azienda di Vasto si è aggiudicata il Premio Ponzio 2026 nella categoria Best Project Business & Office.

​La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice del Vivosa Apulia Resort di Ugento, in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni dalla fondazione di Area Ponzio.

​Il riconoscimento è stato assegnato al Gruppo Pavone per la realizzazione del nuovo stabilimento dell'azienda Iocco a Cupello, un’opera complessa e d’eccellenza realizzata su progetto dell’architetto Davide Longhi.

“Il premio - si legge in una nota - celebra l’innovazione, la qualità architettonica e la maestria esecutiva nell'impiego dei sistemi e dei materiali Ponzio per l'edilizia direzionale e industriale”.