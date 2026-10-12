Oltre allo sport, la cura di alcune aree della città: il buon esempio del Futsal Vasto

“Ci sono società sportive che misurano il proprio valore esclusivamente attraverso i gol e i punti in classifica. E poi ci sono realtà come l’AsdFutsal Vasto, capaci di dimostrare che l'impatto più grande si genera fuori dal rettangolo di gioco. La vera forza del club biancorosso non risiede solo nella programmazione sportiva, ma nella costanza con cui porta avanti iniziative come la riqualificazione urbana”.

Inizia così una nota stampa del sodalizio sportivo di calcio a 5 presieduto da Domenico Giacomucci.

"L'esempio più lampante di questa continuità - si prosegue - si trova in via Don Lorenzo Milani. La seconda area verde adottata dalla Futsal Vasto, situata all'incrocio con via dei Conti Ricci, ufficialmente inaugurata l'8 marzo 2026, si pone come uno spazio riqualificato, decoroso e sostenibile a disposizione delle centinaia di studenti e residenti che frequentano la zona ogni giorno.

A distanza di mesi, la Futsal Vasto ha confermato i propri impegni con un gesto dal forte valore simbolico e culturale: il ripristino e il rifornimento dei libri all'interno dell'area verde da parte dei piccolini della scuola calcio. Attenzione e cura puntata anche per l'area situata in via Nicola Bosco, presso la sede dei servizi sociali. Il team guidato dal presidente Domenico Giacomucci ha dimostrato che la vera responsabilità sociale richiede manutenzione, dedizione e una presenza costante.

Questo percorso virtuoso non sarebbe stato possibile senza una solida visione condivisa. Al fianco della società sportiva e dell'amministrazione comunale c'è, sin dal primo giorno, la TC Metal. Il partner aziendale continua ad affiancare stabilmente il club, sposandone i valori ed evidenziando come la sinergia tra mondo sportivo e imprenditoria locale possa tradursi in reali benefici per la collettività. Curare gli spazi pubblici, rimettere i libri al centro della quotidianità dei ragazzi e mantenere vivi i luoghi intitolati a figure educative straordinarie come Don Milani sono i gol più belli che la Futsal Vasto continua a segnare, giorno dopo giorno, per il bene della città".