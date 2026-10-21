Ultimo appuntamento per l'edizione 2026 di 'Art, Bike & Run + Wine'

Appuntamento giovedì 22 ottobre alle 15 a Palazzo Sirena a Francavilla al Mare per l'ultimo appuntamento dell'edizione 2026 di Art, Bike & Run + Wine. L’incontro è dedicato al Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e teatina: Regole, sostenibilità e opportunità della Costa dei Trabocchi.



L'appuntamento è stato presentato questa mattina in occasione di una conferenza stampa nella Sala Camplone della Camera di Commercio Chieti - Pescara. Presenti Lido Legnini - direttore regionale di Confesercenti Abruzzo e vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Roberto Di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi.





Lido Legnini - direttore regionale di Confesercenti Abruzzo e vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara

“Abbiamo voluto organizzare questo convegno in un momento topico della costituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e teatina. È un momento molto importante: i Comuni sono stati ascoltati, ci aspettiamo a giorni che il Ministero decida sul prosieguo di questa istituzione. C’è preoccupazione sul tema perché c'è poca conoscenza di quello che succederà e il Parco è arrivato con una sentenza, a differenza del percorso che si è avuto undici anni fa attraverso la concertazione territoriale che portò alla definizione della perimetrazione e delle aree. Noi ci poniamo come istituzioni, per cui in questa fase vogliamo che ci sia un dialogo: da un lato sono evidenti le opportunità legate allo sviluppo del turismo e delle attività del territorio, dall’altro bisogna comprendere bene quelle che saranno le limitazioni specie nella fase dell’introduzione delle norme di salvaguardia”.



Roberto Di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi

“Siamo nel momento in cui l’istituzione del parco si sta attivando, a seguito della sentenza del Tar. Abbiamo quindi organizzato questo incontro non per discutere del fatto se il parco si farà o meno, ma per discutere con esperti di settore nazionali e territoriali su quali sono vincoli e opportunità, letti attraverso delle esperienze concrete di soggetti che hanno gestito e vissuto la realizzazione dei parchi”.







Il programma

Saluti istituzionali

Luisa Russo – Sindaca Comune Francavilla al Mare

Lido Legnini – Direttore Confesercenti Abruzzo (Art, Bike & Run + Wine) Roberto Di Vincenzo – Presidente Gal Costa Dei Trabocchi

Emanuele Imprudente – Vicepresidente e Assessore

all'Agricoltura, Parchi e Riserve Naturali Regione Abruzzo



Sessione 1

IL PARCO: QUADRO NORMATIVO, SCIENTIFICO E TERRITORIALE

Francesco Tomas – Direttore Generale Tutela della Biodiversità e del Mare - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Giuseppe De Dominicis – Già Commissario ad acta per l’istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina

Nicola Campitelli – Consigliere delegato Ambiente e territorio - Regione Abruzzo





Sessione 2

IL PARCO COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

Barbara Staniscia – Professoressa di Geografia umana – Sapienza Università di Roma Luciano Di Tizio – Presidente WWF Italia

Antonio Nicoletti – Responsabile Aree Protette - Legambiente

Luciano Di Martino – Direttore del Parco Nazionale della Maiella



Sessione 3

QUALE FUTURO PER IL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA TEATINA

Partecipanti:

Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara Francesco Menna – Presidente della Provincia di Chieti

Etelwardo Sigismondi – Senatore della Repubblica

Giovanni Legnini – Sindaco di Chieti

Marco Marsilio – Presidente Regione Abruzzo

Interventi dal pubblico: Sindaci - Associazioni di Categoria.





Moderatrice dell’evento:

Roberta Mancinelli - Giornalista Tgr Rai







La sesta edizione di Art Bike & Run + Wine si conclude dunque il 22 ottobre con un appuntamento dedicato al percorso del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina e alle nuove sfide economiche e sociali del territorio. Il convegno, intende offrire a istituzioni, amministratori, operatori e cittadini un’occasione di conoscenza dello stato dell’arte sugli effetti del quadro normativo, sulle modalità di gestione e sulle prospettive di sviluppo legate al Parco.





L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità connesse alla tutela e alla valorizzazione di un territorio fortemente vissuto, nel quale ambiente, comunità, attività economiche e turismo sono chiamati a integrarsi in una visione condivisa e sostenibile. Il convegno è organizzato in collaborazione con la Commercio Chieti-Pescara e il Gal Costa dei Trabocchi.