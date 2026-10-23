A San Salvo inaugurato il nuovo Centro Sociale Polifunzionale

Questa mattina, in via Toti, è stato inaugurato il nuovo Centro Sociale Polifunzionale di San Salvo, una delle strutture più attese dalla cittadinanza, destinata a diventare un importante punto di riferimento per le famiglie e per l'intera comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte l'assessore regionale all'Istruzione e alle Politiche Sociali Roberto Santangelo, l'assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, il sindaco Emanuela De Nicolis, assessori e consiglieri comunali, rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle associazioni del territorio e del mondo del sociale, dirigenti scolastici e numerosi cittadini.

Dopo la benedizione impartita dal parroco di San Giuseppe don Raimondo Artese e i saluti istituzionali, si è proceduto al tradizionale taglio del nastro, seguito dalla visita dei nuovi spazi.

Presenti anche i ragazzi de Il Mosaico, accompagnati dai loro istruttori, e i rappresentanti dei Centri Anziani, che potranno usufruire di ambienti dedicati alla socializzazione, alle attività ricreative, all'incontro e alla condivisione.

“Il nuovo Centro - si legge in una nota del Comune - ospiterà servizi dedicati alle famiglie, ai bambini, ai giovani e agli anziani, offrendo spazi di ascolto, sostegno, inclusione e aggregazione. Un luogo pensato per le persone e per i loro bisogni, dove costruire relazioni, rafforzare i legami sociali e promuovere il benessere della comunità. Un importante traguardo per San Salvo, che continua a investire in servizi, attenzione alle fragilità e opportunità per tutte le generazioni. Perché una comunità cresce davvero quando crea spazi in cui nessuno si senta escluso e tutti possano sentirsi parte della stessa città”.