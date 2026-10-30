Le incredibili rotte migratorie degli uccelli raccontate in etichetta: Cantina San Michele di Vasto e Bio Cantina di Ortona presentano la linea di vini 'Pennaluna'

Le etichette come atlanti, con ciascuna bottiglia che diventa un vero e proprio strumento di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione ambientale, illustrando e raccontando le rotte migratorie e gli uccelli che ne sono straordinari protagonisti, per migliaia e migliaia di chilometri, tra Europa e Africa, lungo i corridoi del Mediterraneo e dellâ€™Adriatico, che passano anche sui cieli dellâ€™Abruzzo.

Questo il messaggio affidato alla linea di vini Pennaluna, nata dalla collaborazione tra la Cantina Sociale San Michele Arcangelo di Vasto e la Bio Cantina Sociale Orsogna e presentata al congresso internazionale dedicato allâ€™elaborazione dellâ€™Atlante delle migrazioni animali, svoltosi dal 9 allâ€™11 ottobre a Vasto, con la partecipazione dei massimi esperti del settore della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS).

Spiega il direttore della Bio Cantina Sociale Orsogna, lâ€™enologo Camillo Zulli: "Pennaluna non Ã¨ solo una linea di vini, ma unâ€™ode alla libertÃ di miliardi di creature che percorrono i cieli seguendo rotte antiche, guidate dalle costellazioni, dai campi magnetici della Terra e dalla memoria custodita. La migrazione Ã¨ una delle piÃ¹ grandi avventure della natura, un istinto dettato dalla riproduzione e dalla ricerca di cibo".

Aggiunge il presidente della Cantina Sociale San Michele Arcangelo, Michele Del Borrello: "Pennaluna naviga lungo le rotte dei migratori, seguendo il volo degli uccelli tra continenti, mari e territori di sosta e nidificazione. Un viaggio che ci insegna quanto siano preziosi i corridoi ecologici, gli habitat naturali e la biodiversitÃ ".

Non a caso, la Cantina Sociale San Michele Arcangelo Ã¨ situata a poche centinaia di metri dalla chiesa della Madonna della Penna di Vasto, costruita sulle rovine dellâ€™antica cittÃ di Pennaluce, dove si venera una statua della Madonna legata a unâ€™antica tradizione marinara e considerata protettrice dei naviganti. La Madonna ha una piuma in mano, un richiamo al volo degli uccelli.

"Lâ€™iniziativa Ã¨ nata dalla collaborazione decennale tra due cantine sociali abruzzesi, Orsogna e San Michele Arcangelo, e al centro câ€™Ã¨ ovviamente lâ€™agricoltura biologica e biodinamica, che diventa un atto di cura verso gli agroecosistemi e le rotte di chi li sorvola. Erbicidi, insetticidi e monocolture sottraggono infatti cibo agli insetti, che a loro volta nutrono uccelli, anfibi e rettili, compromettendo anche le rotte migratorie", prosegue Zulli.

Le etichette sono veri e propri atlanti migratori, affidati allâ€™ornitologo di fama mondiale Fernando Spina, consigliere per la connettivitÃ e le reti della CMS. Su di esse sono riportate mappe e rotte, distinte in tre aree geografiche. Per ora sono rappresentati lâ€™Europa e lâ€™Africa, con i corridoi del Mediterraneo e dellâ€™Adriatico; a breve saranno aggiunte anche le rotte delle Americhe e dellâ€™Asia.

Ad arricchire il valore didattico delle etichette contribuisce la descrizione delle diverse specie di uccelli migratori.

Câ€™Ã¨, ad esempio, il falco pescatore, che a fine estate migra nellâ€™area mediterranea e raggiunge lâ€™Africa meridionale, attraversando il deserto del Sahara con voli continuativi di 40-60 ore; lâ€™oca facciabianca, che dalle estreme latitudini settentrionali della Groenlandia e della Siberia raggiunge varie regioni dellâ€™Europa settentrionale, superando con voli senza sosta migliaia di chilometri di oceano; e il gruccione, che, mantenendo stretti rapporti di "clan", migra verso le aree di svernamento distribuite in gran parte dellâ€™Africa, volando anche nel cuore della notte.

Câ€™Ã¨ poi la cicogna bianca, il cui nido sui tetti delle abitazioni Ã¨ da sempre considerato di buon auspicio. Le sue grandi dimensioni la portano a sfruttare le correnti ascensionali di aria calda per affrontare voli di migliaia di chilometri.