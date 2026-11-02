La Necropoli di Via De Gasperi a San Salvo tra archeologia, storia e cultura

Sabato 31 ottobre, nella cornice del Museo Civico della Porta della Terra di San Salvo, si è tenuto l'importante e interessante appuntamento culturale “La necropoli di Via De Gasperi a San Salvo – I dati archeologici e la ricerca antropologica”.

Sala gremita e grande partecipazione di cittadini di San Salvo e provenienti anche da fuori città, a testimonianza del forte interesse verso la storia, le radici e il patrimonio archeologico del territorio.

Presente all'incontro il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, insieme alla consigliera con delega alla Cultura Maria Travaglini, sottolineando l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso la valorizzazione della cultura e della memoria storica cittadina.

Un appuntamento che, grazie ai contributi degli esperti intervenuti, ha offerto importanti spunti di riflessione sulle scoperte archeologiche e sulle prospettive della ricerca antropologica, aprendo nuovi interrogativi sulla storia delle antiche comunità che hanno abitato il nostro territorio.

“Una serata estremamente interessante e di spessore culturale - si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città - che dimostra quanto la ricerca archeologica a San Salvo possa riservarci ancora tante sorprese in merito a possibili ritrovamenti che potrebbero aprirci a nuove connessioni con l'antropologia diretta a chiarire le origini biologiche, l'evoluzione e i diversi modi di vivere delle comunità che anticamente hanno abitato questo territorio, fino ad interrogarci se gli attuali abitanti possano essere considerati diretti discendenti di quelli ritrovati negli scavi di Via De Gasperi”.

Un sentito ringraziamento viene espresso dal Comune a tutti i relatori, Maria Cristina Martinez-Labarga, docente di Antropologia presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giorgio Garatti, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, Amalia Faustoferri, già funzionario archeologo della Soprintendenza, Armando Falasca, medico e archeologo e alla moderatrice Katia Di Penta archeologa, agli organizzatori e al numeroso pubblico presente, tra cui la consigliera Emanuela Tascone, per aver contribuito alla riuscita di un evento che conferma quanto San Salvo abbia ancora tanto da raccontare attraverso la sua storia e il suo straordinario patrimonio archeologico.