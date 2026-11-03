In pensione Orietta Pelliccioni, la “radiologa della montagna”

Si può essere “faro” per un territorio? Lei lo è stata. Orietta Pelliccioni, responsabile della Radiologia Territoriale che ha avuto a Casoli una sorta di “casa madre”, è stata vissuta come un riferimento importante per i cittadini delle aree interne del Sangro-Aventino, per la competenza, la disponibilità, la capacità di risposta ai bisogni di salute.

Ora che è in pensione le parole più giuste sono quelle espresse da una collega, Maria Amato, che nel rivolgerle il proprio apprezzamento ha ricordato che “la medicina nel Montana non è cosa facile, perché lei ha lavorato tanto e da sola, senza avere accanto colleghi con i quali condividere un’attività complessa e logorante”.

Parole che fa sue il direttore generale della Asl Mauro Palmieri, il quale ringrazia, a nome della Direzione tutta, Orietta Pelliccioni per l’impegno e la preziosa attività svolta, e anche per aver avviato il servizio di radiologia domiciliare e l’esperienza maturata sulla patologia dell’anziano con l’utilizzo della radiologia tradizionale.

Grazie, allora, cara Dottoressa, per l’energia e la passione che ha regalato all’Azienda e soprattutto alle persone dell’entroterra, e auguri per tutto quanto di bello e di buono può riservare il futuro.