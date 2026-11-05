Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

"Mobility Survey" - Indagine sulla Mobilità rivolta alla Comunità Accademica della "d'Annunzio"

redazione
Territorio
Condividi su:

Dal 5 al 22 novembre 2026, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara promuove la Mobility Survey, un’indagine dedicata agli spostamenti casa-università di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e personale delle cooperative che operano nelle sedi dell’Ateneo.

L’obiettivo è conoscere come la comunità universitaria raggiunge le sedi di studio e di lavoro: quali mezzi utilizza, quanto tempo impiega, quali difficoltà incontra e quali condizioni potrebbero favorire scelte di mobilità più sostenibili.

Le informazioni raccolte contribuiranno alla predisposizione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), lo strumento attraverso cui l’Ateneo individua e programma interventi per migliorare gli spostamenti quotidiani, ridurne l’impatto ambientale e rendere più accessibili le proprie sedi. 

Il coinvolgimento degli studenti permetterà di estendere l’analisi alle esigenze di chi raggiunge l’Università per frequentare le lezioni e usufruire dei servizi.

I risultati aiuteranno a valutare possibili iniziative, come agevolazioni per il trasporto pubblico, condivisione dell’auto e spazi attrezzati per le biciclette. 

Offriranno inoltre una base concreta per il confronto con le amministrazioni locali e le aziende di trasporto su collegamenti, fermate e orari.

La partecipazione di tutti è importante: un numero ampio di risposte consentirà di costruire un quadro più rappresentativo delle esigenze della comunità universitaria e di orientare le proposte sulla base delle esperienze di chi vive ogni giorno l’Ateneo.

Come partecipare
Sono disponibili di seguito due link a dei questionari, uno per gli studenti e uno per il personale. 
La compilazione richiede poco più di dieci minuti e dovrà essere completata entro il 22 novembre 2026.
Per accedere è necessario registrarsi con il proprio indirizzo e-mail istituzionale o della cooperativa di appartenenza e impostare una password. 
I risultati saranno restituiti in forma aggregata, senza identificare i singoli partecipanti.
Per assistenza è possibile scrivere a support@movesion.com.

Prendi parte al cambiamento: ogni risposta conta!


 

Condividi su:

Seguici su Facebook