“Radici di Futuro”: le storie di venti imprenditori per ispirare le nuove generazioni

Venti imprenditori pronti a raccontare la propria storia, condividere esperienze, scelte, difficoltà e successi, per aiutare i giovani a immaginare e costruire il proprio futuro.

È questo il cuore di “Radici di Futuro – Conoscere il territorio, costruire il proprio domani”, il progetto promosso dall’associazione Terra e Cuore ETS – Cultura e Responsabilità d’Impresa, in collaborazione con la Fondazione BCC della Valle del Trigno, copromotore dell’iniziativa, e il patrocinio dei Comuni di Vasto e San Salvo.

Il progetto coinvolgerà gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori del territorio: Polo Liceale Mattioli, IIS Palizzi Mattei e Polo Liceale Pantini Pudente di Vasto e Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto di San Salvo.

Saranno venti gli imprenditori del territorio che entreranno nelle scuole per incontrare gli studenti, portando non soltanto la propria esperienza professionale, ma soprattutto il racconto autentico del proprio percorso umano. Storie di intuizioni trasformate in progetti, di decisioni coraggiose, di difficoltà affrontate e di opportunità colte. Esperienze diverse, accomunate dalla capacità di costruire, innovare e assumersi responsabilità.

L’obiettivo non è proporre modelli di successo da imitare, ma offrire ai ragazzi occasioni concrete di confronto con persone che hanno trasformato idee, competenze e aspirazioni in realtà imprenditoriali. Perché dietro ogni impresa ci sono innanzitutto persone, scelte e storie che meritano di essere conosciute.

Il Vastese rappresenta un patrimonio produttivo importante, fatto di industrie, aziende manifatturiere, attività agricole, commerciali, turistiche e dei servizi. Una realtà ricca di competenze e opportunità che spesso i giovani conoscono soltanto parzialmente.

“Radici di Futuro” vuole contribuire ad accorciare questa distanza, creando un dialogo diretto tra chi costruisce quotidianamente il tessuto economico del territorio e chi si prepara a diventarne protagonista. Accanto alle testimonianze imprenditoriali, gli studenti parteciperanno a un percorso di educazione finanziaria curato dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno.

Tre i temi affrontati: gestire i soldi, capire il debito, imparare a risparmiare e investire.

Attraverso esempi concreti e attività pratiche, i ragazzi saranno accompagnati nella comprensione di concetti fondamentali per la vita quotidiana: dalla gestione di un budget personale alla conoscenza dei finanziamenti, fino alla pianificazione del risparmio e alla valutazione dei rischi legati agli investimenti.

Il percorso propone gli stessi contenuti a tutti gli studenti, indipendentemente dall’indirizzo di studi, nella convinzione che saper gestire i propri guadagni e risparmi sia una competenza essenziale per ogni cittadino. Le testimonianze imprenditoriali mostreranno inoltre come il futuro professionale possa svilupparsi anche in direzioni diverse rispetto alla formazione iniziale, grazie alla capacità di cogliere opportunità, reinventarsi e affrontare nuove sfide.

Alla base di “Radici di Futuro” c’è una convinzione: la crescita di una comunità passa anche attraverso la capacità di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di esperienze, competenze e valori costruito nel tempo.

Per Terra e Cuore APS, l’impresa non rappresenta soltanto un soggetto economico, ma un luogo di produzione di cultura, innovazione, responsabilità e opportunità.

L’iniziativa vuole dunque creare un ponte tra scuola e mondo produttivo, valorizzando il ruolo degli imprenditori come testimoni di esperienze capaci di stimolare curiosità, consapevolezza e spirito di iniziativa.

Il progetto si svolgerà nel mese di novembre, nel periodo nazionale dedicato alla promozione dell’educazione finanziaria, e si propone come primo passo di un percorso di collaborazione tra scuole, imprese e comunità.

Perché conoscere le proprie radici significa anche scoprire quante possibilità possono nascere dalla terra in cui si vive.

Terra e Cuore ETS – Cultura e Responsabilità d’impresa