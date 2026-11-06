Un ulivo alla rotonda di via Aldo Moro, il dono dei settantenni sansalvesi alla città

Un gesto ricco di significato, un simbolo di pace, amicizia e legame con le proprie radici.

Questa mattina, alla rotonda di via Aldo Moro, è stato piantato un albero di ulivo donato alla città di San Salvo dai cittadini della Classe 1956, che quest’anno festeggiano il traguardo dei 70 anni.

Un comitato in rappresentanza dei settantenni sansalvesi si è riunito per la piantumazione dell'albero, alla presenza anche della consigliera comunale Maria Travaglini.

Accanto all'ulivo è stata collocata una targa commemorativa con una dedica speciale: «Classe 1956. Settant'anni di vita scolpita nei ricordi e custoditi nell'amicizia, guidata dal nostro cammino condiviso».

Un albero destinato a crescere nel tempo, proprio come i legami di amicizia, i ricordi e i valori che uniscono un'intera generazione. Un dono che arricchisce il patrimonio verde cittadino e lascia un segno tangibile di appartenenza e amore per San Salvo.

Il sindaco Emanuela De Nicolis, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, rivolge un sentito ringraziamento ai settantenni sansalvesi per questo bellissimo gesto di generosità e attenzione verso la propria città. Un'iniziativa che testimonia il valore della condivisione, della memoria e dello spirito di comunità.

Domenica 29 novembre è in programma la messa dedicata ai settantenni sansalvesi, alle ore 11:00 alla Chiesa di San Giuseppe e la festa al Gabri Park Hotel, un'occasione speciale per ritrovarsi, celebrare insieme questo importante traguardo e rinnovare i legami di amicizia costruiti nel corso di una vita.