Nuovo Ospedale: "Aspettiamo con impazienza la posa della prima pietra"

Apprendiamo con molto favore la notizia sulla oramai fase finale dellâ€™appalto del nuovo Ospedale di Vasto.

La realizzazione del nuovo ospedale Ã¨ di fondamentale importanza per diversi motivi:

1- lâ€™attuale ospedale Ã¨ diventato, con il passare degli anni, poco funzionale, sia per lâ€™organizzazione interna, condizionata da ambienti che, realizzati diversi decenni orsono, non rispondono piÃ¹ alle esigenze attuali, sia per la posizione asfittica nella quale si trova attualmente, rispetto alla viabilitÃ ed ai parcheggi;

2- La necessitÃ di assistenza ospedaliera nel sud della provincia di Chieti e dellâ€™Abruzzo, deve rispondere, per i cittadini del nostro territorio e delle sue zone interne, alle stesse opportunitÃ che hanno gli abitanti degli altri territori abruzzesi e italiani;

3- La zona di confine con il Molise nella quale Ã¨ posizionato il Vastese, offre opportunitÃ di assistenza anche agli abitanti di quei territori a ridosso della nostra regione.

Ringraziamo pertanto, la Regione Abruzzo, con il presidente Marsilio e lâ€™assessore alla SanitÃ VerÃ¬, per lâ€™impegno programmatico mantenuto. Non ne avevamo dubbi. Allo stesso modo ringraziamo il Direttore Genetale Palmieri, unitamente al suo predecessore Schael, per la capacitÃ e la competenza dimostrati nella conduzione della complessa procedura progettuale e di appalto del nuovo ospedale di Vasto.

Aspettiamo con impazienza la posa della prima pietra.

Dott. Eugenio Spadano â€“ Vice sindaco e assessore alla SanitÃ del Comune di San Salvo.