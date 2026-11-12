'Scatto' per la salvezza dei Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona

“La salvezza dei quattro Tribunali abruzzesi (Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona) era uno degli impegni più importanti che avevo assunto con i cittadini in Abruzzo e, in particolare, con quelli dei circondari interessati. Posso dire con orgoglio e soddisfazione che questo impegno può ormai dirsi mantenuto”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Il presidente della Commissione Giustizia, Ciro Maschio (FdI) - aggiunge Marsilio - ha posto in votazione l’articolato e gli emendamenti del ddl di iniziativa governativa per il riordino della geografia giudiziaria, approvando nello specifico l’articolo 3 relativo ai Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto senza modifiche. La Commissione darà quindi il mandato al relatore per portare in Aula lunedì o martedì prossimi il testo, che sarà approvato in prima lettura.

Per la definitiva approvazione – ha spiegato ancora il presidente - resta solo di attendere il passaggio al Senato. Un passaggio che, ormai rimossi tutti gli ostacoli procedurali e politici che hanno sin qui rallentato l’iter del ddl, può dirsi praticamente scontato. Proveremo a vedere se il Senato riuscirà a concludere la seconda lettura entro il 31 dicembre, altrimenti basterà una breve proroga di poche settimane per cogliere il risultato che da oltre 15 anni gli abruzzesi attendevano.

Apprezzo la scelta delle opposizioni – ha infine rimarcato - di aver evitato la presentazione di emendamenti, agevolando la conclusione dell’iter in commissione. Decine di tribunali e di territori hanno sofferto il taglio della Riforma Monti, e molti attendevano l’occasione per rimetterli in discussione. Discussione che comunque avverrà con la delega conferita al ministro Nordio, che potrà valutare l’opportunità di nuove riaperture, oltre a quella di Bassano già contenuta nel disegno di legge”.