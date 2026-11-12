"Radici di Futuro", le imprese e lâ€™educazione finanziaria entrano nelle scuole

Si Ã¨ aperta con le testimonianze di imprenditori e professionisti del territorio la prima settimana di Â«Radici di FuturoÂ», il progetto promosso dallâ€™associazione Terra e Cuore â€“ Cultura e ResponsabilitÃ dâ€™Impresa, rappresentata da Antonia Schiavarelli e Antonio Cilli, in collaborazione con la Fondazione BCC Valle del Trigno e il patrocinio dei Comuni di San Salvo e Vasto.

Lâ€™iniziativa affianca allâ€™orientamento professionale lezioni di educazione finanziaria, offrendo ai ragazzi strumenti per affrontare le prime scelte di studio, di lavoro e di gestione del denaro.

Lâ€™incontro inaugurale si Ã¨ tenuto lunedÃ¬ 9 novembre al Mattioli-Dâ€™Acquisto di San Salvo, con i saluti della dirigente scolastica Annarosa Costantini. Il progetto coinvolge anche gli istituti Pantini-Pudente e Palizzi-Mattei e il Polo liceale Mattioli di Vasto.

A inaugurare il ciclo di testimonianze sono stati Carmine e Angelica Torricella di Lianet, che hanno raccontato agli studenti la storia di unâ€™impresa che opera sul territorio da settantâ€™anni e si Ã¨ evoluta attraverso il passaggio generazionale.

Nel corso della settimana sono intervenuti anche Chiara Valentini di Comma, Nicola Fossaceca del ristorante Al MetrÃ³, Agostino Monteferrante di Newark Engineering, Andrea Di Gregorio di DG Group, Domenico Falcucci di Farmamentis, Emanuele Altieri di Fontefico e la commercialista Luciana Cunicella, membro della Presidenza della Corte di giustizia tributaria.

Attraverso esperienze in settori diversi, gli ospiti hanno raccontato le scelte che li hanno portati a intraprendere la propria attivitÃ e le opportunitÃ di costruire un percorso professionale nel Vastese. Svolte, fallimenti e successi hanno segnato ciascuno dei percorsi raccontati, mostrando agli studenti come anche le battute dâ€™arresto possano spingere a rivedere le proprie scelte e a trovare nuove strade.

Le lezioni di educazione finanziaria sono state condotte dalla dottoressa Stefania Ciocca, direttrice della Fondazione BCC Valle del Trigno, e da Giuseppe Amoroso della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno. A partire da esempi vicini alla vita quotidiana, come la gestione della paghetta e gli acquisti online, gli studenti hanno ragionato su come organizzare le proprie spese, risparmiare e prestare attenzione ai rischi dei pagamenti digitali.

Il progetto proseguirÃ la prossima settimana con nuove testimonianze dâ€™impresa e una lezione dedicata al debito. Gli studenti approfondiranno come funzionano i prestiti e i pagamenti a rate, come gli interessi incidono sul costo complessivo e come valutare, prima di decidere, quanto una spesa peserÃ sul proprio bilancio nei mesi successivi.