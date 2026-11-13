Un nuovo ponte sul Trigno e due svincoli autostradali per ripristinare i collegamenti sulla Statale 16

PartirÃ a fine novembre lâ€™iter autorizzativo dei tre interventi presentati questa mattina al porto turistico Marina Sveva per affrontare lâ€™emergenza viabilitÃ dopo il crollo del ponte sulla Statale 16 Adriatica, sul fiume Trigno.

Lâ€™avvio dei lavori Ã¨ stimato tra la metÃ e la fine di febbraio 2027, salvo ritardi.

Alla conferenza stampa tenuta questa mattina al Porto Turistico Marina Sveva di Montenero, hanno partecipato le sindache di San Salvo e Montenero di Bisaccia, Emanuela De Nicolis e Simona Contucci, il sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo, e Michele Marone, assessore ai Lavori pubblici, alla ViabilitÃ e alle Infrastrutture della Regione Molise.

Il primo progetto prevede la costruzione di un nuovo ponte circa 90 metri a valle di quello crollato. Per lâ€™opera sono stati indicati 15 mesi, con il completamento previsto, secondo quanto riferito in conferenza stampa, entro la fine lâ€™estate 2028. Il secondo intervento riguarda la realizzazione di caselli autostradali alternativi in prossimitÃ dellâ€™area di servizio Trigno Est/Ovest in territorio di Petacciato, con lâ€™obiettivo di agevolare la circolazione a nord di Termoli. La durata stimata dei lavori Ã¨ di cinque mesi.

Il terzo progetto riguarda la rimozione delle macerie del ponte crollato. Lâ€™intervento segue un iter separato e i suoi tempi dipendono dalla Procura della Repubblica di Larino. In conferenza stampa non Ã¨ stata indicata una durata per questi lavori, dipendenti dalle indagini in corso da parte della Procura che comunque non influiranno sulla costruzione del nuovo ponte.

Nel corso dell'incontro Ã¨ stata inoltre annunciata la previsione di ristori per i danni causati dallâ€™interruzione della viabilitÃ . Per accedere alla misura sarÃ necessario documentare, con dati oggettivi, lâ€™entitÃ del danno subito e il suo legame con il blocco dei collegamenti.

Di seguito lâ€™intervista al sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis.



