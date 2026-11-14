Consegnata al sindaco la raccolta firme contro le concessioni lungo la scogliera di Vasto

Il Comitato per la Tutela del Territorio di Vasto ha consegnato ieri sera al Sindaco le circa 3.400 firme raccolte tra i cittadini per chiedere lo stralcio delle nuove concessioni a privati previste lungo la scogliera del litorale nord.

Lâ€™iniziativa arriva a seguito dell'adozione della variante al Piano Demaniale Marittimo comunale (PDM) â€” approvata lo scorso 9 marzo dal Consiglio comunale con 14 voti favorevoli e 4 astensioni â€” che individua nuove aree in concessione tra Casarza, San Nicola, Canale, Vignola e Grotta del Saraceno.

Negli ultimi mesi, la mobilitazione civica e istituzionale sul tema ha prodotto diverse azioni concrete:

Tre assemblee pubbliche molto partecipate in cittÃ (15 maggio, 16 giugno e 12 luglio);

Una mozione approvata dal Tavolo per lâ€™Ambiente (8 giugno) per richiedere lo stralcio delle concessioni sulla scogliera;

65 osservazioni depositate in Comune da cittadini ed enti, circa la metÃ delle quali incentrate proprio sulla salvaguardia di questo tratto di costa;

La richiesta di confronto ai gruppi consiliari del Comune di Vasto, rimasta tuttavia inascoltata, salvo un paio di eccezioni;

L'impegno, ormai preso da un paio di mesi, dellâ€™assessore allâ€™Ambiente Barisano, a discutere nella prossima seduta del Tavolo per lâ€™Ambiente l'iter incompiuto della Riserva Naturale Regionale di Casarza, deliberata dal Consiglio comunale il 26 gennaio 2021, ma mai ufficialmente istituita. Un patrimonio naturale da difendere La scogliera del litorale nord, dal Monumento alla Bagnante alla Grotta del Saraceno, rappresenta uno degli ultimi tratti di costa ancora liberi e intatti del territorio. Ãˆ un paesaggio unico fatto di scogli, calette e spiagge libere prive di edificazioni, dall'altissimo valore ambientale e identitario, vissuto quotidianamente da famiglie, pescatori e visitatori in cerca di un contatto autentico con il mare. Le concessioni previste dal nuovo PDM rischiano di compromettere irreversibilmente questo ecosistema. La tutela del paesaggio Ã¨ un principio fondamentale sancito dalla Costituzione italiana (artt. 9 e 117): difendere questi luoghi significa proteggere un bene comune che appartiene all'intera collettivit.

Per queste ragioni, chiediamo al Comune di Vasto di:

Eliminare dal nuovo Piano Demaniale Marittimo le concessioni previste lungo le scogliere del litorale nord;

Garantire una tutela integrale dell'area per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica, portando finalmente a compimento lâ€™istituzione ufficiale della Riserva Naturale Regionale di Casarza (deliberata il 26 gennaio 2021);

Escludere qualsiasi forma di edificazione, chiosco, piattaforma, struttura balneare o altra installazione;

Consentire esclusivamente attivitÃ compatibili con la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni locali, a partire dalla piccola pesca.

La scogliera di Vasto Ã¨ un patrimonio naturale, paesaggistico e culturale insostituibile.

Il Comitato per la Tutela del Territorio di Vasto



