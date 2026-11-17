Riceviamo e pubblichiamo da Emanuela Tascone, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico.

Il compito di chi fa buona politica non Ã¨ la contrapposizione pregiudiziale bensÃ¬ lâ€™ascolto dei bisogni della comunitÃ : saper cogliere e apprezzare i segnali positivi, denunciarne le lacune e lavorare instancabilmente per una cittÃ piÃ¹ giusta attraverso idee e proposte. Per questa ragione accogliamo con favore lâ€™installazione dei nuovi giochi nella nostra Villa Comunale avvenuta negli ultimi mesi: un intervento utile per i piÃ¹ piccoli e le loro famiglie nonchÃ© un riconoscimento del valore insostituibile dei nostri spazi verdi.

I parchi pubblici sono il cuore pulsante della socialitÃ cittadina, luoghi di incontro intergenerazionale che devono rimanere vivi, curati, accessibili e sicuri per tutti.

Proprio partendo da questa visione di bene comune, crediamo sia indispensabile compiere un passo in piÃ¹, sanando un'assenza che pesa sulla coscienza della nostra comunitÃ .

Tempo fa, l'altalena dedicata ai bambini con disabilitÃ Ã¨ stata vandalizzata e, anzichÃ© essere ripristinata in tempi rapidi, Ã¨ stata semplicemente rimossa.

Non possiamo accettare che gli atti vandalici o l'incuria abbiano l'ultima parola sui diritti dei piÃ¹ deboli. La risposta progressista e democratica al vandalismo non Ã¨ l'arretramento o la riduzione degli spazi collettivi, ma il loro potenziamento e presidio attraverso la partecipazione.

Per questo motivo, nel prossimo Consiglio Comunale, attraverso una specifica interpellanza chiederemo con forza e urgenza che venga reinstallata un'altalena inclusiva nella Villa Comunale. Vogliamo restituire a ogni bambino e bambina il diritto fondamentale al gioco condiviso, senza barriere fisiche o sociali. Una cittÃ davvero moderna e democratica si misura dalla sua capacitÃ di non lasciare indietro nessuno. I parchi di San Salvo devono tornare a essere, senza se e senza ma, luoghi di tutte e di tutti.