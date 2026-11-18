Il Comitato Amici degli Alberi ha inviato in data 16 novembre 2026 una ulteriore diffida al Comune di Vasto chiedendo la sospensione dell’abbattimento dei tre pini domestici di corso Garibaldi per i lavori di riqualificazione dei marciapiedi.

Nella diffida, inviata anche alla Polizia Locale e ai Carabinieri Forestali, si fa riferimento alla relazione dell’agronomo incaricato dal Comune, che l’ente non ha preso in alcuna considerazione. La relazione tecnico-agronomica del Dott. Agr. Nicola Zinni, datata 9 settembre 2026, contiene risultanze che impongono - rimarcano dal Comitato - un’attenta e ulteriore rivalutazione della scelta di procedere all’abbattimento. In particolare, lo stesso tecnico riferisce che, dall’esame visivo, le piante non presentano difetti strutturali macroscopici o sintomi di cedimento, risultando pertanto apparentemente stabili; la relazione non documenta patologie fitosanitarie né accerta, sulla base degli elementi riportati, una condizione di pericolo imminente per la pubblica incolumità. L’indagine svolta, pertanto, non dimostra che i tre alberi siano malati o strutturalmente compromessi, né che la loro presenza costituisca un impedimento insuperabile alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del marciapiede.

Parimenti, non risulta dimostrato che la loro presenza impedisca materialmente l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del marciapiede.

La riqualificazione di un marciapiede - evidenziano i rappresentanti del sodalizio - non può ridursi nella rimozione di alberi sani, maturi e appartenenti al patrimonio verde urbano. Al contrario, un intervento realmente qualificante deve perseguire il miglioramento della fruibilità, della sicurezza e del decoro dello spazio pubblico, conciliando tali obiettivi con la tutela del verde esistente, soprattutto quando non sia stata dimostrata l'impossibilità di conservarlo.

La diffida, inoltrata tramite l’avvocato Alessandro Scampoli, è stata inviata anche alle ditte incaricate invitate “ad astenersi da qualsiasi attività finalizzata all’abbattimento dei tre pini domestici di corso Garibaldi”.

Il Comitato si riserva di segnalare alle autorità competenti eventuali interventi eseguiti in violazione delle disposizioni impartite o in assenza dei necessari presupposti.