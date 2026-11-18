Si Ã¨ concluso con successo il progetto di rifacimento della linea float SS1, il piÃ¹ grande investimento realizzato negli ultimi anni nello stabilimento NSG Group di San Salvo.

L'intervento - si evidenzia in una nota diramata dalla NSF Group -, realizzato a 20 anni dal precedente, ha interessato il completo rifacimento del forno fusorio, degli impianti collegati e della linea di taglio, oltre a importanti aggiornamenti infrastrutturali destinati a migliorare efficienza, sostenibilitÃ e competitivitÃ . In questi giorni sono in corso le fasi di messa a punto degli impianti.

Il risultato Ã¨ stato raggiunto con un efficace lavoro di squadra - iniziato molti mesi prima dell'avvio del cantiere -, attraverso una stretta collaborazione tra il team di Ingegneria con sede nel Regno

Unito e il team italiano dello stabilimento di San Salvo. La fase preparatoria ha richiesto una pianificazione dettagliata, il coordinamento di numerose attivitÃ tecniche e il coinvolgimento di

competenze provenienti da diverse funzioni aziendali.

Il Cold Repair Ã¨ iniziato il 27 luglio e ha visto la partecipazione di oltre 70 aziende specializzate, impegnate nelle diverse fasi del progetto. Particolare attenzione Ã¨ stata dedicata alla sicurezza: le

oltre 1.400 persone impiegate nelle diverse fasi hanno ricevuto una specifica formazione per operare in contesti di grande complessitÃ . Inoltre, attraverso innovativi processi digitali di monitoraggio dei rischi ed un costante coordinamento operativo, il progetto ha mantenuto i piÃ¹ elevati standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Da un punto di vista produttivo, il nuovo forno sarÃ in grado di offrire standard qualitativi ancora piÃ¹ elevati e una gamma piÃ¹ ampia di prodotti destinati ai settori automotive e edilizia.

L'investimento rappresenta, inoltre, un importante passo avanti nel percorso di sostenibilitÃ di NSG Group. Le innovazioni introdotte nel nuovo forno e agli aggiornamenti tecnologici realizzati, consentiranno di ridurre il consumo di gas naturale. Il forno Ã¨ inoltre progettato per consentire in futuro l'utilizzo di fonti energetiche come idrogeno e fusione elettrica, supportando gli obiettivi di

decarbonizzazione del Gruppo.

Particolarmente significativo Ã¨ il nuovo impianto di raffreddamento a circuito chiuso, progettato per il completo riutilizzo dell'acqua di processo. Questa soluzione permetterÃ di ridurre il consumo di risorse idriche di circa 260.000 metri cubi all'anno, rafforzando ulteriormente l'impegno dell'azienda verso una gestione responsabile delle risorse naturali e un modello produttivo sempre piÃ¹ sostenibile. Un ulteriore passo avanti nella riduzione di approvvigionamento dellâ€™acqua a beneficio dellâ€™intero territorio.

Il completamento del progetto segna un traguardo importante per il sito di San Salvo, che dispone oggi di un impianto piÃ¹ efficiente, sostenibile e flessibile, pronto a sostenere la crescita del business

e le sfide della transizione energetica.