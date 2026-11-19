La transizione ecologica è un problema di stringente attualità. Ad essa sono connesse diverse scelte che possono in vario modo impattare sul paesaggio e le economie dei nostri territori. Su questo argomento si terrà un convegno giovedì 19 novembre, alle ore 17,30, a Tufillo, nella Sala delle Cisterne, dal titolo “Energie rinnovabili nelle economie locali - Criticità e Prospettive nel Vastese”.

Interverranno: il sindaco di Tufillo Ernano Marcovecchio, il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, Nicoletta Radatta del Centro Studi Alto Vastese, Katia Di Penta di Italia Nostra del Vastese, Stefano Taglioli della Stazione Ornitologuca Abruzzese, Franco Sacchetti della Fondazione TessiNatura, Alessio Msssari, Milvus, consulente ambientale e turistico.

A moderare il dibattito il giornalista Antonino Dolce.