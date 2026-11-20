“Sulla norma spalma crediti Superbonus servono correttivi. Non si possono cambiare le regole in corsa mettendo in difficoltà le imprese che su quei crediti hanno già fatto affidamento” dichiara il presidente di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Chieti Pescara Marcello Mirolli.

La misura, contenuta nella Legge di Bilancio, penalizza in particolar modo le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e ricevuto i crediti d’imposta come pagamento dei lavori che sono stati già eseguiti e per cui sono stati pagati fornitori e dipendenti. Vengono così colpiti i comportamenti più virtuosi degli operatori che non hanno messo in circolazione crediti d’imposta e che, nel 2027, rischiano uno squilibrio finanziario non preventivato per il pagamento delle imposte e dei contributi non più compensabili.

“Sottrarre liquidità alle imprese in un contesto economico e finanziario difficile, segnato dal caro energia e dal caro materiali, significa condannare alla chiusura chi crea occupazione e sostiene l’economia dei territori”, sottolinea Mirolli che ribadisce: “Facciamo appello a tutte le forze politiche locali affinché in sede di conversione parlamentare si trovi una soluzione per salvaguardare le imprese e quindi la crescita del territorio”.