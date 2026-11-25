Un momento di grande emozione e di profonda fede per tutta la comunità di San Salvo. Dopo oltre vent'anni, torna a splendere la Croce sul campanile della Chiesa di San Giuseppe a San Salvo, precedentemente colpita da un fulmine.

Un simbolo che per anni ha illuminato il cielo della città e che ora, finalmente, è tornato a brillare, restituendo al quartiere e a tutti i fedeli un punto di riferimento spirituale e affettivo.

La croce, spenta da più di due decenni, è tornata a illuminarsi grazie all'impegno e alla devozione della comunità parrocchiale, che con amore e sacrificio ha voluto ridare luce a un segno così importante. Non è solo una luce che si riaccende, ma un segno di speranza, di rinascita e di unità. E' la fede che torna a farsi visibile, che abbraccia la città dall'alto e ricorda a tutti che San Vitale continua a vegliare sulla sua comunità.

Tanti fedeli hanno alzato lo sguardo verso il campanile con commozione, riscoprendo un'immagine cara ai ricordi, di chi vent'anni fa, vedeva quella croce brillare ogni sera.

La Parrocchia San Giuseppe torna così ad essere un faro luminoso nel cuore di San Salvo.

“Dopo oltre vent'anni, vedere di nuovo la croce splendere sul nostro campanile e' per me, e per tutta la comunità, un momento di grande gioia e commozione. Non è solo una luce che torna ad accendersi, è un segno che torna a parlare. La croce dall'alto ci ricorda che non siamo soli, che la nostra parrocchia continua ad essere un punto di riferimento, un luogo di accoglienza, di preghiera e di speranza per tutti. Ringrazio di cuore tutti coloro che, con generosità, impegno e devozione hanno reso possibile questo ritorno. Questa luce è per San Salvo, per le nostre famiglie, per i nostri giovani e per chi da lontano alzerà lo sguardo e saprà di essere a casa. Che la luce della croce illumini il cammino di ciascuno di noi”, ha sottolineato il parroco Don Raimondo Artese.

Immagine a cura di Virginio Di Pierro