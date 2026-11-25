A Londra, nel cuore di Notting Hill, tra le celebri facciate vittoriane color pastello, le atmosfere romantiche restituite dal grande schermo e il vivace viavai di Portobello Road, c’è un angolo d’Abruzzo che per due settimane parla la lingua del vino, della cultura e della convivialità. È qui, in uno dei quartieri più vivaci, multiculturali e iconici della capitale britannica, che il Consorzio Vini d'Abruzzo ha trasformato uno spazio nel cuore di Notting Hill in una vera e propria ambasciata delle produzioni vinicole regionali.

Fino al 22 novembre scorso, a pochi passi da Portobello Road, rimasta aperta Casa Abruzzo, nell’ambito di un progetto di promozione internazionale che per due settimane porta le denominazioni regionali all’interno di Casa 216, prestigioso social wine bar. Una vera e propria Ambasciata d’Abruzzo a Londra, pensata per far incontrare l’identità enologica della regione con lo stile di vita contemporaneo della capitale britannica, in uno Stato, la Gran Bretagna, che rappresenta il quarto mercato di riferimento per le produzioni regionali.

Non una semplice vetrina espositiva, ma uno spazio di incontro ed esperienze dove il vino diventa il filo conduttore di un racconto che intreccia territorio, cultura gastronomica, convivialità e nuove occasioni di relazione con l’obiettivo di intercettare pubblici diversi, da operatori del trade a importatori e distributori; da stampa specializzata, influencer e professionisti del settore fino a wine lover e consumatori londinesi.

Il programma, inaugurato l’8 novembre scorso con il “Grand Opening – Abruzzo After Dark” ha preso il via con degustazioni delle principali denominazioni, assaggi della tradizione abruzzese, musica dal vivo e DJ set che hanno accompagnato la presentazione del progetto a un pubblico selezionato di operatori, giornalisti ed influencer. Il calendario ha quindi alternato, nei giorni scorsi, momenti di approfondimento professionale e occasioni di incontro con il grande pubblico. Un ruolo centrale è stato affidato al format The Abruzzo Wine Discover, con masterclass riservate a piccoli gruppi di operatori e giornalisti, dedicate alla conoscenza delle denominazioni regionali. Accanto alla formazione, Casa Abruzzo si è trasformata in un wine bar dedicato alla regione, con gli Abruzzo Wine Showcase e le degustazioni Abruzzo by the Glass, che hanno permesso al pubblico di scoprire una selezione di etichette al calice, accompagnate da specialità gastronomiche abruzzesi. Non sono mancati, e non mancheranno nei prossimi giorni, appuntamenti tematici dedicati ai grandi protagonisti dell’enologia regionale alla scoperta del Cerasuolo d’Abruzzo che è stato al centro di una serata di abbinamento con la pizza e del Montepulciano d’Abruzzo protagonista di un percorso che mette a confronto differenti interpretazioni della denominazione con degustazioni guidate da sommelier professionisti.

Tra gli appuntamenti anche l’Abruzzo Wine Showcase, la Montepulciano Night e la Montepulciano Battle del 19. Il progetto si concluderà domenica 22 novembre con Arrivederci Abruzzo, una degustazione informale accompagnata da piccoli assaggi, per salutare il pubblico londinese.

Ma la promozione in Gran Bretagna non si esaurisce all’interno di Casa Abruzzo. Parallelamente alle attività di Notting Hill, il Consorzio ha programmato un’azione diffusa di valorizzazione e conoscenza dei vini regionali grazie al circuito Abruzzo Fuori Casa che coinvolgerà fino a fine novembre altre nove strutture, tra wine bar e market della capitale britannica, dove all’esposizione delle bottiglie sono previste degustazioni e specifiche attività per favorire la conoscenza dei vini abruzzesi.

La presenza del Consorzio nella capitale britannica si inserisce in una più ampia strategia di promozione che ha trovato un altro importante momento di visibilità, il 6 e 7 novembre scorsi, in occasione del Decanter Fine Wine Encounter, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il mondo del vino, giunto quest’anno alla sua 29ª edizione. A Marylebone, oltre 130 produttori provenienti da tutto il mondo hanno presentato una selezione di prestigiose etichette. Tra i protagonisti anche i Vini d’Abruzzo, presente, unico consorzio italiano, con una partecipazione collettiva che ha raccontato la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo regionale.

“Il Regno Unito rappresenta un mercato di grande interesse per i nostri vini e la nostra presenza a Londra si inserisce in una strategia di promozione che punta a rafforzare la riconoscibilità dell’Abruzzo e delle sue denominazioni sui mercati internazionali. Con Casa Abruzzo - dichiara Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio che riunisce oltre 250 cantine della regione - abbiamo scelto di andare oltre il tradizionale modello di degustazione, costruendo un’esperienza capace di avvicinare il vino al pubblico attraverso la gastronomia, la cultura e il lifestyle. E Notting Hill, con la sua vocazione internazionale e la capacità di mettere in relazione comunità e linguaggi differenti, è una cornice particolarmente significativa per questo progetto. Allo stesso tempo, il lavoro con gli altri luoghi londinesi e la partecipazione al Decanter Fine Wine Encounter ci consentono di dialogare con il mondo della ristorazione e interlocutori dell’ospitalità e della distribuzione londinese. La nostra ambizione – conclude Nicodemi - è raccontare un Abruzzo del vino sempre più riconoscibile, contemporaneo e consapevole della propria identità, valorizzando la qualità delle produzioni, la ricchezza delle denominazioni e il legame profondo con il territorio”.