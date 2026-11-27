Il merito e il talento, declinati attraverso lâ€™innovazione delle imprese e la creativitÃ delle nuove generazioni, sono stati il filo conduttore della seconda giornata di Visionaria 2026, il Forum dellâ€™innovazione promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara.

Le celebrazioni sono iniziate nella serata del 25 novembre, con la consegna dei tre riconoscimenti di Visionaria dedicati alle migliori iniziative imprenditoriali. A conquistare il premio di 5.000 euro come Migliore Start-up Visionaria Ã¨ stata NowVision, che sviluppa agenti di intelligenza artificiale per il monitoraggio autonomo dei cantieri edili, attraverso tecnologie AI e acquisizione 3D, per controllare avanzamento dei lavori, tempi, costi e rischi. Il riconoscimento di 3.000 euro per il Migliore progetto d'innovazione di impresa Ã¨ andato a PURE-Polycore, di Iperboreal Pharma, progetto farmaceutico innovativo che propone una soluzione senza glucosio per l'ultrafiltrazione peritoneale nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia refrattaria. Infine, il premio di 2.000 euro per la Migliore Idea d'impresa Ã¨ stato assegnato ad AulaLayer, piattaforma di intelligenza artificiale nata da una ricerca dell'UniversitÃ degli Studi dell'Aquila, che supporta i docenti nella progettazione di materiali didattici personalizzati, mantenendo il controllo pedagogico in capo all'insegnante. Alla premiazione Ã¨ seguito un dj set di networking a cura di Diorama e Odda, occasione di incontro e condivisione tra imprese, startup e protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione.

Â«Il merito non Ã¨ un regalo nÃ© una fortuna, ma il risultato di impegno, costanza, curiositÃ e capacitÃ di mettersi in gioco â€“ ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever â€“. Questo vale per chi fa impresa e per i nostri giovani. Ai ragazzi dico di avere il coraggio di disconnettersi ogni tanto dai social per connettersi davvero alla vita, fare esperienze, sbagliare, imparare e costruire il proprio futuro. Non siate spettatori, ma protagonisti delle vostre scelteÂ».

Il valore del talento Ã¨ stato protagonista anche questa mattina, 26 novembre, con la cerimonia della IX edizione del Premio Storie di Alternanza e Competenze, promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio per valorizzare le esperienze piÃ¹ significative realizzate dagli studenti nell'ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Sette i progetti premiati nelle tre categorie in concorso. Per la categoria Licei, il primo premio di 1.250 euro Ã¨ andato all'IIS A. Volta di Ortona con Paesaggi su due ruote: da Ortona una comunitÃ di progetto per la definizione di un disegno di legge. Secondo posto, con un premio di 750 euro, per il Polo Liceale Statale Raffaele Mattioli di Vasto con Disciplina per lâ€™implementazione degli standard di qualitÃ e sicurezza negli Spazi Verdi Urbani. Terzo posto e 500 euro all'IIS Luca da Penne-Mario dei Fiori di Penne con Oltre il riscaldamento globale.

Per la categoria Istituti Tecnici, il primo premio di 1.250 euro Ã¨ stato assegnato all'Istituto Tecnico Statale Aterno-ManthonÃ© di Pescara con Finanza, cittadinanza digitale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro. Il secondo premio di 750 euro Ã¨ andato all'Istituto Tecnico Emilio Alessandrini di Montesilvano con La sostenibilitÃ : un impegno ed un beneficio per tutti noi, mentre il terzo premio di 500 euro Ã¨ stato assegnato allo stesso istituto per il progetto La vita sostenibile del cartone.

Nella categoria ITS Academy, il primo e unico riconoscimento, del valore di 1.250 euro, Ã¨ andato all'ITS MO.ST â€“ Istituto Tecnologico Superiore per la MobilitÃ Sostenibile, con AutoPacker: innovazione e automazione nella logistica, realizzato in collaborazione con Citra Vini.

Visionaria 2026 si avvia alla conclusione nella giornata di venerdÃ¬ 27 novembre, con la tappa regionale di SMAU, dedicata all'incontro tra innovazione, startup e imprese, e la proclamazione dei vincitori dell'Hackathon.