Che cosa si sta facendo per garantire lâ€™acqua alle famiglie e alle imprese nei periodi di siccitÃ ? A che punto sono i lavori sulla diga di Chiauci? E quando le analisi delle acque portano a un divieto di balneazione, chi deve intervenire per risolvere il problema? Sono alcune delle domande al centro di Â«Acqua. Dal rubinetto al mareÂ», il nuovo appuntamento di A Voce Alta, in programma giovedÃ¬ 3 dicembre 2026 alle ore 21.00 al Teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo.

La serata riunirÃ allo stesso tavolo chi eroga il servizio idrico e gestisce lâ€™acqua per lâ€™irrigazione, chi monitora la qualitÃ delle acque e chi vigila sulla costa.

Lâ€™obiettivo Ã¨ dare ai cittadini risposte circostanziate, mettendo a confronto i dati dei controlli con le informazioni di chi gestisce reti, impianti e riserve. Si parlerÃ di continuitÃ del servizio idrico, di approvvigionamento per agricoltura, industria e turismo e delle azioni da intraprendere quando emerge una criticitÃ lungo il litorale.

Interverranno Rossella Dâ€™Ettorre, tenente di vascello (CP) e comandante dellâ€™Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, Francesco Longhi, ingegnere e direttore del Distretto provinciale di Pescara di Arpa Abruzzo, Nicola Scaricaciottoli, ingegnere e presidente di SASI S.p.A., e Nicolino Torricella, presidente del Consorzio di Bonifica Sud.

A condurre il confronto saranno la giornalista Antonia Schiavarelli e lâ€™editore Antonio Cilli. Lâ€™ingresso Ã¨ libero e la serata sarÃ trasmessa anche in diretta Fb sulla pagina di SanSalvo.net.



