“Food Identity, una opportunità per l’Abruzzo”

Food Identity è l’iniziativa promossa da Confesercenti provinciale Chieti in partnership con CIA provinciale Chieti-Pescara e la Camera di Commercio di Chieti Pescara, con la collaborazione attiva di: FIESA Confesercenti Nazionale, FIESA Confesercenti Abruzzo e Molise, GAL Costa dei Trabocchi, FLAG Costa dei Trabocchi, FIS-Fondazione Italiana Sommelier, CIA Provincia di Chieti-Pescara e Comune di Vasto.

Il 3 settembre a Vasto nel Mercato Santa Chiara, c’è stato il primo evento, un convegno per parlare insieme ai tanti enti coinvolti di marketing territoriale, dei Mercati coperti, come grande opportunità per la regione Abruzzo evidenziando l’esperienza positiva del Mercato Santa Chiara. Tanti i relatori: Francesco Menna, Sindaco di Vasto e Presidente Provincia di Chieti, Daniele D’Amario, Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo, Simone Lembo, responsabile turismo Confesercenti provinciale Chieti, Franco Menna Presidente Confesercenti di Chieti, Domenico Bomba, presidente Cia Chieti-Pescara, Daniele Erasmi, presidente nazionale Fiesa Confesercenti, Roberto Di Vincenzo, Presidente Gal Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, Presidente Flag Costa dei Trabocchi.

“L’iniziativa Food Identity”, ha spiegato Simone Lembo, responsabile turismo Confesercenti provinciale Chieti, “ vuole promuovere le tipicità territoriali a partire dalla Costa dei Trabocchi per arrivare a quelli dell’intero Abruzzo, con azioni di promozione e animazione specifiche, per attivare un progetto di valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, dei prodotti e dei produttori, soprattutto in questo momento di crisi generale, mostrando vicinanza ai nostro produttori, affiancando e interagendo iniziative da parte delle imprese e delle Associazioni del settore agricolo e commerciali del territorio”.

Nei vari interventi si è sottolineato come sia importante implementare le azioni di marketing territoriale, mostrando grande attenzione per la tipicità delle produzioni agroalimentare, anche in termini di vocazione turistica del territorio, promuovendo attività di informazione e formazione, tutoraggio per gli imprenditori e i consumatori. È stato dato risalto alla riqualificazione dei Mercati Coperti considerati un’opportunità importante per l’Abruzzo e in particolare all’esperienza del Mercato Santa Chiara.

Patrizio Lapenna, responsabile Confesercenti Vasto, ha ricordato il progetto di Marketing Urbano promosso dalla Camera di Commercio di Chieti nel 2015, che ha portato la riqualificazione del Mercato coperto di Vasto con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dei commercianti, rigenerando un luogo pieno di significati storico-commerciali, ricco di memoria, riportando l’offerta alimentare del territorio in pieno centro storico, ridando decoro ad una struttura identitaria e valorizzando al contempo la qualità e la filiera a KM zero. È stato riqualificato e rilanciato l’intero quartiere, ridando decoro a tutto il contesto circostante portando benefici alla spesa quotidiana dei vastesi e dei turisti. Come prospettiva l’offerta commerciale potrebbe essere aperta anche altri giorni ed aprirsi a nuove collaborazioni, anche con le scuole, per valorizzare ancora di più la passione dei produttori e l’eccellenza dei prodotti.

È stato ricordato il ruolo dei mercati coperti nel tessuto urbano che rappresentano un patrimonio diffuso di grande valore culturale e sociale. Dopo una lunga stagione in cui hanno svolto un ruolo centrale nella città, si trovano oggi con limitati margini di competitività nei confronti dei grandi circuiti commerciali e senza l’attrattività del commercio di prossimità. La loro riqualificazione può aprire ad interessanti opportunità di ripensamento del ruolo e del significato di questi luoghi e del commercio di quartiere all’interno dei contesti territoriali in cui operano. Se vissuti e riprogettati, anche oltre la loro tipica funzione commerciale, possono rappresentare importanti momenti nel quale sperimentare sinergie tra commercio e attività culturali, aggregative e ricreative.

Francesco Menna Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti ha evidenziato come il Mercato Santa Chiara in questi anni ha cercato di esaltare i prodotti locali, le tipicità dei luoghi, l’alimentazione a km tra produttore e consumatore, l’economia circolare interna ai territori, diventando una vetrina d’eccellenza. Un progetto in cui si è investito molto in termini di progettualità, di idee e di risorse.”

Domenico Bomba, presidente Cia Chieti-Pescara ha spiegato come sia importante rivalutare il mercato Santa Chiara che può diventare un apripista per tanti altri mercati coperti, che purtroppo stanno andando verso la chiusura. C’è una collaborazione proficua tra produttori, appassionati del loro lavoro e consumatori che al giusto prezzo trovano prodotti eccellenti, sani e genuini.

Franco Menna Presidente Confesercenti di Chieti ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriori interventi al Mercato Santa Chiara, per una riqualificazione energetica, realizzando un centro polifunzionale, uno spazio per realizzare eventi, manifestazioni culturali, enogastronomiche.

Daniele D’Amario, Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo, ha evidenziato il ruolo importante delle associazioni di categorie, microaziende che vanno valorizzate e la necessità di creare progettualità innovative strutturate per valorizzare il marketing urbano insieme ai tanti enti coinvolti.

I prossimi eventi di Food Identity sono programmati per il 10 e 11 settembre sempre a Vasto.

Sabato 10 settembre dalle 15,30 a Palazzo D’Avalos ci sarà il convegno “La comunicazione efficace per la sicurezza alimentare e qualità degli alimenti”.

Sia sabato 10 che domenica 11 settembre dalle ore 18,30 nei giardini di Palazzo d’Avalos ci saranno “Assaggi di Territorio”, con degustazione guidata dei vini e dei prodotti gastronomici tipici del territorio con punti espositivi gastronomici a cura del Mercato Santa Chiara, Ati Confesercenti/CIA e del GAL Costa dei Trabocchi. €

Domenica 11 settembre alle ore 18 nei Giardini Palazzo D’Avalos verrà presentato il libro del Prof. Gino Primavera “Storie di Cibo e memorie da salvare” edito da Tabula Fati.

Per maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti del 10 e 11 settembre consultare il sito: https://foodidentity.info/

Foto di Andrea Marino