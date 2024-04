Un fiume di gente per la tradizionale Sfilata delle Some e delle Sagnitelle

Tantissime persone questa mattina si sono riversate per le strade cittadine di San Salvo per prendere parte alla tradizionale sfilata delle Some e delle Sagnitelle in onore del Santo Patrono, San Vitale.

Alle ore 12.15, il parroco di San Giuseppe don Raimondo Artese ha provveduto a benedire e scolare le prime sagne, che sono state poi distribuite.

Presente il sindaco Emanuela De Nicolis.

Poco prima era stata rinnovata la tradizionale sfilata delle Some e dei cavalli per offrire in dono alla Città di San Salvo il grano per la preparazione delle sagnitelle e dei tradizionali taralli, che saranno distribuiti nelle giornate del 27 e 28 aprile.

Nelle giornate di lunedì e martedì saranno preparati i taralli all'interno della palestra comunale di via Verdi.

Giovedi 25 aprile si terrà la tradizionale fiera nella zona 167.

I solenni festeggiamenti proseguiranno anche nelle giornate del 27 e 28 aprile.