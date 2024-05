Da Fresagrandinaria a Nuova Cliternia in onore della Madonna Grande

Per i fresani è sempre una grande emozione, una emozione che nasce dal senso di un'appartenenza a una terra e ancora di più l'appartenenza a una Mamma molto speciale, una mamma che è sempre con noi, sempre capace ci capirci e di intercedere come solo lei sa fare. Una mamma a cui andare ad attingere come ad una fonte inesauribile di amore.

Come da 301 anni a questa parte si svolge il lunedì successivo alla domenica di Pentecoste e inizia con la messa mattutina, la benedizione del parroco e la partenza alle cinque del mattino. Non importa se piove e ci sono i fiumi in piena o tira vento o c'è il sole: si deve andare e si va. Si scende al fiume dove si uniscono i pellegrini da Lentella, lo si guada, si attraversa il paese di Montenero di Bisaccia dove si visita il santuario della Madonna di Bisaccia, si scende nella valle del fiume Sinarca nei pressi del quale si fa sosta e ci si rifocilla. Ormai è mezzogiorno.