Rinnovato il Pellegrinaggio Mariano Pollutri-Miracoli di Casalbordino

Rinnovato, nel pomeriggio di sabato 25 maggio, il tradizionale Pellegrinaggio Mariano Pollutri-Casalbordino.

L'appuntamento è giunto quest'anno - con il tema proposto “Faccio nuove tutte le cose” - alla sua XVIII edizione.

Molti sono stati i pellegrini che si sono recati a Pollutri per percorrere circa 7 chilometri a piedi, per arrivare presso il Santuario di Miracoli di Casalbordino nel quale è stata celebrata la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Padre Bruno Forte alla quale hanno preso parte diversi sacerdoti della Diocesi di Chieti-Vasto per pregare anche per la Giornata Mondiale dei Bambini istituita da Papa Francesco.

Durante l'omelia è stato ricordato il vero significato di questo pellegrinaggio, mettendosi in cammino con Maria verso il suo Santuario: non bisogna mai abbandonare l'esempio della Beata Vergine Maria nella vita di ogni cristiano.

Una Basilica gremita di fedeli ha accolto il lungo pellegrinaggio per prendere parte all'Eucarestia, inizialmente programmata nella piazza antistante il Santuario, ma per ragioni di tempo non favorevole celebrata al suo interno.

Il rito religioso è stato concluso con la preghiera d'intercessione e di affidamento alla Madonna dei Miracoli e la benedizione impartita ai fedeli presenti.

Foto Facebook Lucia Candeloro Milena Di Ciano