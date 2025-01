Palestra di Via Verdi gremita per la Rassegna di canti de 'Lu Sand'Andonie'

E' andata in scena domenica 26 gennaio nella Palestra Via Verdi a San Salvo la Rassegna dedicata ai canti in onore di Sant'Antonio Abate, i quali sono stati intonati dai vari gruppi di cantori accorsi numerosissimi per l'occasione, ma soprattutto, per Dìdevozione al Frate Cappuccino.

La manifestazione si è aperta con il saluto da parte della consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, la quale ha sottolineato l'importanza di tramandare questa bella e coinvolgente tradizione alle nuove generazioni.

Un poliedrico Mario Torricella unitamente ai Giovani Musicisti ha fatto entrare come primo gruppo dell'associazione culturale New Generation, eseguendo oltre al tradizionale canto del Sant'Antonio, anche quello composto dall'indimenticabile Cav. Leone Balduzzi, strappando sorrisi e applausi da parte di un pubblico numerosissimo sugli spalti.

Gli altri gruppi che si sono succeduti nel corso della serata sono stati: Il Cavaliere di Vasto, i bambini della scuola G. Rodari diretti e supportati magistralmente dalla New Generation, Palmoli, San Salvo In Canto, Fresagrandinaria, Gli Amici delle Tradizioni ed Le Ledis di Tufillo per una serata tutta da incorniciare.

Presenti, inoltre, anche la consigliera Carmen DI Filippantonio e il sindaco Emanuela De Nicolis cui sono state affidate le conclusioni.

“Una bella serata trascorsa in allegria” hanno commentato dal sodalizio sansalvese.

Foto di Lorenzo Saturni